Autora de 'Jesus' processa Record por intolerância religiosa; o valor é milionário

A autora de novelas Paula Richard está movendo um processo contra a emissora de TV Record, alegando intolerância religiosa. Richard, conhecida por sua autoria na novela "Jesus", lançada em 2018, alega que ela e outros colegas foram demitidos por não se converterem à religião evangélica. De acordo com informações do portal Notícias da TV, Richard está buscando uma indenização de R$ 5,6 milhões no processo.

No documento, a autora menciona os nomes de Joaquim Assis, Camilo Pellegrini, Emílio Boechat e Cristiane Fridman. A emissora nega as acusações. O processo apresentado também destaca que a autora foi vítima de intolerância religiosa por parte de Cristiane Cardoso, diretora de dramaturgia da emissora e filha de Edir Macedo, fundador da Igreja Universal.

Ainda no texto, Paula afirma que Cristiane Cardoso buscava exclusivamente membros da Universal para escreverem nas produções da Record. Em um comunicado oficial, a emissora declarou ser contra qualquer forma de intolerância, inclusive a religiosa, e afirmou que tomará medidas judiciais em relação a essa acusação.