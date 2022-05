A Favorita 2022: Relembre quem é a verdadeira vilã da novela da TV Globo

Exibida pela primeira vez em 2008, a novela A Favorita voltará a passar na tela da TV Globo, a partir desta segunda-feira, 16. Claudia Raia e Patrícia Pillar protagonizam a trama de João Emanuel Carneiro, que será transmitida no lugar de O Clone (2001), no Vale a Pena Ver de Novo.

A trama da novela acompanha Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Claudia Raia). Criadas como irmãs, formavam a dupla sertaneja Faísca e Espoleta, até que intrigas surgem na relação entre ambas, até o ponto em que Flora é acusada de matar Marcelo (Flávio Tolezani), marido de Donatela.

A personagem interpretada por Patrícia alega inocência, enquanto a ex-parceira afirma ter visto o assassinato com os próprios olhos. A trama gira em torno do conflito de versões.

Mas afinal, quem é a vilã da novela A Favorita?

A Favorita tem como história central o conflito entre as histórias contadas por Flora e Donatela. São duas versões sobre o assassinato do ex-marido de Donatela, Marcelo, e no decorrer da novela, o público não sabe quem fala a verdade. Flora, que foi presa, afirma ter sido injustiçada, e Donatela, por sua vez, acredita que a loira mereceu cada ano que passou na cadeia.

Durante o princípio da novela, o telespectador tende a acreditar que Flora é realmente a injustiçada, por seu tom angelical e luta por justiça. Porém, no capítulo 60 da trama, uma cena emblemática apresenta a verdade: A personagem interpretada por Patrícia Pillar havia matado Marcelo.

Na realidade, Flora sempre teve inveja de Donatela e por isso queria “roubar” a vida da ex-parceira de dupla sertaneja. Se envolveu com Marcelo e exigiu o divórcio. É nesse momento que Marcelo afirma que não pretende se separar e, portanto, Flora decide matá-lo.

Que horas começa A Favorita?

A novela dividirá o horário de Vale a Pena Ver de Novo com os últimos capítulos de O Clone, sendo exibida durante 30 minutos, logo após a Sessão da Tarde. A Favorita começará às 17h05 e o Clone, às 17h35. Após o fim da novela de Glória Perez, A Favorita será exibida durante uma hora de 20 minutos.

Quem faz parte do elenco de A Favorita?

As protagonistas da novela são Patrícia Pillar e Claudia Raia, acompanhada de grandes nomes, como Murilo Benício, Mariana Ximenes, Carmo Dalla Vecchia, Tarcísio Meira (1935-2021), Glória Menezes, Cauã Reymond, José Mayer, Claudia Ohana, Selma Egrei, Malvino Salvador, Taís Araújo, Lilia Cabral, Jackson Antunes e Ary Fontoura. É também a primeira novela de Alexandre Nero, que seis anos depois, protagonizou uma novela em horário nobre, como o comendador José Alfredo, de Império (2014).