Nova temporada de 'Sessão de Terapia' estreia nesta sexta-feira

A quinta temporada da série Sessão de Terapia estreia nesta sexta-feira, 4 de junho, na Globoplay. Além do protagonista Caio Barrone, interpretado por Selton Mello, os novos episódios terão a participação de Dalton Mello, irmão de Selton, e Rodrigo Santoro.

A temporada vai mostrar a vida familiar do terapeuta. Com a notícia da morte da mãe, ele entra em conflito com a irmã Mariana, vivida pela atriz Bruna Chiaradia, que insiste para que ele conheça o irmão Miguel, personagem de Dalton.

Outro desafio enfrentado pelo psicólogo é que, sem Sofia por perto, ele precisa procurar um novo profissional para acompanhá-lo. É então que chega Davi Greco, interpretado por Santoro, um terapeuta que cuida de adultos e, sobretudo, de crianças, fato que vai gerar uma tensão entre eles.

Os novos pacientes que Caio atenderá durante a semana são: Manu, interpretada por Letícia Colin, Tony, personagem de Christian Malheiros, Giovana, vivida por Luana Xavier, e Lidia, interpretada por Miwa Yanagizawa. Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, 2, Selton Mello falou da experiência de trabalhar com o irmão.

"Foi um belo encontro com o Dalton. Nunca trabalhamos juntos na TV antes e ainda bem que nós fizemos isso, por nós mesmos. Foi emocionante atuar com ele e tem um espelhamento desse encontro com o Santoro também, que é meu amigo. O público se emociona com o episódio, mas, ao mesmo tempo, fica viajando com o fato dos dois irmãos estarem finalmente juntos", disse.

O artista também falou sobre a importância da série abordar o tema saúde mental neste momento de pandemia. Para ele, o público pode se identificar com a trama e, a partir disso, refletir sobre seus sentimentos e comportamentos. "Acredito que as pessoas vão se ver nos pacientes", disse.

"Esse seriado tem uma coisa curiosa: o público assiste se identificando tanto com o paciente quanto com o psicólogo. Isso porque eles podem pensar: 'Esse personagem está escondendo alguma coisa' ou 'Essa pessoa está falando, mas deve ter muitas outras questões nas entrelinhas'. Então as pessoas completam o nosso trabalho, são coautoras da série."

A escritora da obra, Jaqueline Vargas, comenta outro ponto importante da trama. "Essa capacidade que o seriado tem de levar o público para um consultório de terapia, através dos personagens, desmistifica questões da saúde mental. Faz com que as pessoas entendam que a solução pode ser mais simples do que se imagina e que não é uma coisa para poucos, como muitos acreditam", acrescentou.

Além dos dez primeiros episódios de Sessão de Terapia, a cada semana, cinco novos episódios sobem à plataforma de streaming da Globo, sempre às sextas-feiras.