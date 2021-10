Nova edição do Festival Internacional de Dança da Amazônia terá atividades presenciais e virtuais

Belém se prepara para receber a 28ª edição do Festival Internacional de Dança da Amazônia (FIDA), entre a próxima quarta-feira, 20, e o domingo, 24. O maior evento do gênero no Norte do País não sofreu interrupções durante a pandemia e, este ano, será realizado de forma híbrida com oficinas, competições, mostras e premiações de diversas modalidades de dança nos formatos presencial e on-line.

Haverá apresentações no Theatro da Paz, Teatro Estação Gasômetro, Espaço São José Liberto e Boulevard Shopping, inclusive, com mostras e competições abertas ao público e com entrada franca. O evento é realizado pela Escola de Danças Clara Pinto.

"Estamos nos reinventando, recomeçando com todo o cuidado, com todos vacinados, medição de tenperatura dos participantes, uso de álcool e máscara fora do palco", garante a coordenadora do festival, Clara Pinto.

No ano passado, o festival se adaptou ao novo cenário de crise sanitária mundial e foi realizado de forma 100% virtual e contou com grande volume de inscrições. "Foi um sucesso", destaca. Este ano, com a reabertura das casas de espetáculo e dos eventos presenciais, foi possível planejar eventos que acontecerão presencial, mas com transmissão em live, expandindo o alcance do festival.

O primeiro bailarino e a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Cícero Gomes e Liana Vasconcelos estão entre os convidados especiais da edição. Eles farão três apresentações com transmissão ao vivo pelo canal do Fida no Youtube, sendo duas solos e outra em "pas des deux".

O Fida vai proporcionar aulas e intercâmbios com grandes nomes da dança no Brasil e no exterior. Haverá master class presencial com Cícero Gomes; Ballet clássico intermediário e juvenil, presencial e on-line, com o professor, coreógrafo e diretor artístico do Malosá Studio de Dança, André Malosá, de São Paulo; ballet clássico infantil com Flávia Burlini, professora, coreógrafa e delegada do Conselho Brasileiro de Dança (CBDD), do Rio; e dança show jazz musical, presencial, com a bailarina, coreógrafa e professora da TV Globo, Tatiana Estrella, do Rio.

Segundo Clara Pinto, 600 pessoas, totalizando 80 grupos de dança, se inscreveram este ano ao festival. Chama a atenção a caravana de 42 bailarinos vindos de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Também há dançarinos inscritos dos estados do Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Amazonas. Entre os municípios paraenses que terão representantes no Fida, estão Belém, Ananindeua, Marituba, Canaã dos Carajás, Castanhal, Paragominas, Parauapebas, Altamira, Soure, Breves, Tucuruí, Itaituba, Porto de Mós, Vigia, Cametá e Ulianópolis.

Programação

A abertura oficial do Fida será na quinta, 22, no Theatro da Paz, a partir das 19h30. Haverá a mostra de dança dos grupos participantes e a entrega do Troféu de Incentivo à Cultura e do Prêmio de Valores da Terra. Ainda, o festival vai homenagear a cantora lírica Maria Helena, os maestros Altino Pimenta e Waldemar Henrique, o escritor Bruno de Menezes, o professor Augusto Rodrigues e o cineasta Líbero Luxardo.

As mostras competitivas acontecerão na quarta, 20, no Da Paz; na sexta, 22, na Estação Gasômetro; e no sábado, 23, no São José Liberto. Vale a pena conferir as competições que serão abertas ao público no São José Liberto, das 8h30 às 12 horas, e haverá também mostras de dança gratuitas nesse local, das 15 às 18 horas. Ainda no sábado, o Boulevard Shopping recebe um palco alternativo de mostra de dança do Fida com entrada franca, a partir das 13 horas.

As competições terão como jurados o professor e coreógrafo Douglas Motta, do Ceará; Gisela Vaz, presidente do CBDD; e Myriam Marques, delegada do CBDD no Maranhão; a jornalista Maurette Brandt, do Rio; Elza Batalha, delegada do CBDD no Sergipe; e a bailarina e coreógrafa Paula Kalif, professora do método de Ballet Clássico da Royal Academy of Dance, de Londres, em Belém. “Todos eles são pessoas importantes do cenário da dança no Brasil”, destaca a coordenadora do Fida, professora e coreógrafa Clara Pinto.

Os dançarinos terão duas oportunidades de audição para bolsas de estudo em Portugal e na Itália. O primeiro, na quarta, 20, vai selecionar candidatos de 7 a 27 anos para o Artcase – Ballet & contemorany dance School, da cidade do Porto; e o segundo, no domingo, vai selecionar candidatos a partir de 12 anos para o Ateneo Della Danza, da cidade de Siena.

O Fida se consolidou como um evento de referência no aprimoramento das técnicas de ballet clássico, ballet moderno, ballet contemporâneo, jazz, sapateado e folclore. "Os bailarinos estão ansiosos para voltar ao palco. A expectativa para o 28o Fida é a melhor possível", comemora Clara Pinto.