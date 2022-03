No Ritmo do Coração vence a categoria de Melhor Roteiro Adaptado no Oscar 2022

A categoria de Melhor Roteiro Adaptado no Oscar 2022 foi para No Ritmo do Coração venceu. "Ganhar roteiro adaptado é um indicativo o Oscar. Se continuar nesse ritmo talvez leve o melhor filme. Ele não era o favorito nessa categoria, sempre foi Ataque dos Caães. O que é legal é que é uma mulher que escreve o roteiro (Sian Heder)", comentou a jornalista e crítica de cinema Dedé Mesquista.

Veja o trailer: