No dia do mágico, projeto de artista paraense leva ilusionismo para dentro de casa

O Dia Mundial do Mágico é comemorado neste domingo, 31 de janeiro, como forma de homenagem à data de falecimento de São João Bosco, considerado o padroeiro dos mágicos pelos católicos. O santo usava a mágica para encantar e evangelizar os jovens na Itália no século 19. Hoje em dia, muitos anos depois dos tempos de Dom Bosco, a falta de contato com o público é um dos desafios a ser superado pelos artistas do ilusionismo, que levaram para a internet a sua arte.

Em comemoração ao dia especial, neste domingo, o ilusionista Paulo Carvalho lança um show intitulado “A arte de acreditar no impossível: Mágica na sua casa”. O projeto foi contemplado pelo Prêmio Virtual de Arte e Cultura da Fundação Cultural do Pará (FCP), e será realizado por meio digital. O projeto é uma tentativa de manter viva essa tradição que encanta há milênios “A arte mágica é uma arte milenar, e os primeiros registros tem cerca de 2600 anos aC, que é um papiro egípicio que conta a convocação de um mágico chamado Dedi para entreter o Faraó Quéops. Essa data, de 31 de janeiro, é sobretudo para não deixar a arte mágica morrer. A gente sabe que as diversões tecnológicas ficam cada vez mais aprimoradas, encantadoras, mas a arte mágica que utiliza técnicas, que utiliza a prestidigitação - que é habilidade com os dedos - continua preservada e despertando sonhos em adultos e crianças”, conta o ilusionista.

Paraense e historiador por formação, sendo Licenciado e Bacharelado em História pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Paulo vem desde 2007 construindo sua formação como mágico através de cursos e leituras e preparou um conteúdo muito especial. “Ao longo dos anos, eu sempre me dediquei para produção de conteúdo digital, tanto no meu canal no Youtube como nos aplicativos que fui contratado para produção de conteúdo no seguimento de mágica, mas nesse período de pandemia e distanciamento social, eu não realizei nenhuma live. Eu não estava muito entusiasmado, no clima, quanto eu tinha alguma pessoa conhecida internada com covid ou se recuperando. Esse período foi de reflexão, onde eu pude ler bastante, me aperfeiçoar. No final do ano, em dezembro, eu fui premiado através da FCP com meu projeto, e esse show é a expressão máxima da minha carreira que quero entregar ao grande público. É um show com uma mensagem de esperança, fé e fortalecimento para aqueles que o assistirem. Com classificação livre, é um vídeo que você pode colocar no Youtube e ver com seus familiares e se divertir, se emocionar’, disse o mago.

Por fim, Paulo diz que “A arte de acreditar no impossível: Mágica na sua casa” é uma experiência única, pois é um show com mágicas interativas, com apresentações musicais - Paulo vai lançar, pela primeira vez, uma música que ele compôs - e mensagens motivacionais. “Eu quero te convidar para assistir esse show pois, além de diversão, ele vai te trazer motivação para continuar”, conta o ilusionista. O lançamento é neste domingo, 31, no canal "Ilusionista Paulo Carvalho", no YouTube, às 14h.