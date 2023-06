Nilson Chaves e o tocantinense Leo Pinheiro realizam juntos o show ‘Num Mesmo Tom’, em Belém

O cantor paraense Nilson Chaves e o tocantinense Leo Pinheiro realizam juntos o show "Num Mesmo Tom". Com estrutura de voz, violão e piano o evento ocorre neste sábado, 3. Os artistas cantarão para o público no salão superior do Bar Municipal os sucessos de seus repertórios pessoais e novas músicas.

“Num Mesmo Tom” reúne no mesmo palco o cantor e compositor Nilson Chaves e o multiartista Leo Pinheiro. Ambos com renome na cena musical nacional e com linguagens musicais muito próximas. Nilson define a parceria de forma positiva. "Definir essa parceria com o Léo é definir os mesmos ideais musicais, né? Léo é um artista do estado do Tocantins e também da Amazônia também", começou.

"[Ele também] tem preocupação com a qualidade musical. Isso é algo que nos afina profundamente. O repertório foi escolhido de uma forma bem tranquila, considerando o fato de que ele vai chegar quase em cima da hora. Vamos cantar algumas canções minhas e músicas deles juntos e claro, eu vou dar um espaço maior para que ele possa realmente apresentar um pouco o trabalho dele", disse.

A escolha do repertório aconteceu em conversas, por meio do ambiente virtual. Chaves destaca que mistura o repertório dos dois cantores e músicas novas. "O público pode esperar canções, algumas conhecidas. Mas muita coisa também que a gente vai fazer que são coisas de novidades, mas que eu acho que vale a pena porque é importante a gente poder mostrar coisas novas. Dentro do trabalho", contou.

Com estrutura de voz, violão e piano o evento ocorre neste sábado, 3, com Nilson Chaves e Leo Pinheiro juntos. (Reprodução / Divulgação)

Questionado sobre o nome do projeto e a mensagem que os cantores desejam passar ao público nesta apresentação em dois dias, o compositor paraense declara que reflete a "afinação", não só musical mas de propostas dos artistas. "Estamos afinados no mesmo tom, estamos afinados na nossa proposta musical amazônica brasileira, mas preocupado com uma perspetiva poética. Uma perspectiva poética que seja importante para a reflexão das pessoas. Eu acho que isso é que nos une também como artistas e faz com que a gente possa realmente desenvolver o trabalho juntos, buscando sempre essa sintonia, por isso no mesmo tom", declarou.

Nilson contou uma curiosidade sobre o processo e fez o convite ao público de Belém, a comparecer no show: "escutando o trabalho. Ele de lá, eu daqui. Ele escutando as coisas minhas, eu escutando as coisas dele. Ele pesquisando e eu pesquisando aqui também. E a gente vai descobrindo coisas interessantes para poder cantar junto. Acho que isso é uma curiosidade dentro do trabalho considerando o fato que ele mora em Palmas e eu moro aqui em Belém", destacou.

"Estaremos lá no sábado, dia três de junho, fazendo um momento musical muito especial. Um encontro musical muito especial com esse artista da nova geração, que tem um trabalho também de grande qualidade. Vocês vão gostar, apareçam lá!", finalizou.



Serviço

Evento: "Num Mesmo Tom" -

Nilson Chaves e Leo Pinheiro

Data: 3 de junho.

Local: Bar Municipal, avenida municipalidade, 1643, Umarizal.