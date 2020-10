Neymar se declara para Carol Dantas

Neymar usou as redes sociais nesta quarta-feira 921) e disse que "ama demais" a influenciadora digital, Carol Dantas, mãe do filho dele, Davi Lucas, de 9 anos.

"Hoje é um dos dias mais especiais que tenho em minha vida. Dia de Carol Dantas. A mãe super-heroína que meu filho tem. A amiga e parceira que eu tenho. Que sorte nós temos em Davi Lucas", escreveu.

"Carol é tipo de pessoa que não consegue disfarçar absolutamente nada, ela tropeça em qualquer coisa e vive sempre cheio de roxo (como diz Davi), mas todos os que a conhece AMA DEMAIS. Ca, parabéns pelo seu dia, você merece todas as coisas mais lindas desse mundo, eu só tenho a te agradecer pelo que faz pelo nosso filho e por mim. Obrigado! O dia é seu, mas quem comemora somos nós por ter você em nossas vidas. Te amo", continuou o jogador.

Carol, que está completando 27 anos, engravidou do craque ainda adolescente, aos 17 anos. O namoro foi um dos primeiros do jogador depois que ele ficou famoso. Carol é mãe também de Valentim, de 1 ano, do seu atual relacionamento com Vinícius Martinez.