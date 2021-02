Neymar fala de Nego Di, mas é traído pelo tradutor e deixa estrangeiros indignados

Após a vitória do PSG nesta terça-feira (16), Neymar postou em seu perfil no Twitter que foi uma “terça completa”. O atleta falou sobre seu clube e citou a possível saída de Nego Di do “Big Brother Brasil 21”.

Terça completa hein ... vitória PSG e a saída do nego di 😜 que dia amigos — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

Alguns seguidores de Ney que não falam português usaram o tradutor do Google para entender o que o craque escreveu, e foi aí que começou a confusão. Onde o atleta escreveu “saída do Nego Di”, foi traduzido para “saída do homem negro”, então vários seguidores responderam perguntando quem é o tal homem.

os gringos não entenderam o tweet do neymar sobre o nego di pic.twitter.com/jx3PKq4rfH — vito (@victorac) February 17, 2021

A confusão sobrou até para o jornal Marca, que fez uma matéria sobre a partida e citou a fala de Neymar. “Neymar, da risada do pênalti do Barça aos parabéns a Mbappé: "Terça-feira completa, a vitória e o negro saindo…", escreveu o periódico no Twitter. O brasileiro precisou explicar que Nego Di era o participante do reality brasileiro.