Neymar diz que ficar com Cleo Pires é desejo antigo

O jogador Neymar participou do canal do Matheus Massafera e durante uma brincadeira falou sobre o interesse por Cleo. "Cleo é clássica. É sonho desde criança. Pego", explicou. Na brincadeira o jogador tinha que falar se pegaria ou se passava.

Ao ser questionado se já havia saído com Giovanna Lancellotti, o jogador assumiu que sim. "Pego muito", respondeu. "Mas você já pegou?", questionou Matheus. "Já, mas hoje em dia somos amigos", justificou ele, que ao ser pressionado pelo apresentador confessou que daria uma nova chance a atriz. "Pego de novo. Ela vai ficar puta comigo, mas vou deixar só para ela ficar brava", disse.

Um dos momentos mais divertidos do vídeo foi a reação de Neymar ao nome de ex, Bruna Marquezine. Isso deixou os fãs do ex casal animados nas redes sociais. "Pô! Essa aí não tem "p" na resposta para ela. Já amei, já foi", explicou ele, que em uma parte do jogo deixou claro que já sofreu por amor e foi feito de gato e sapato por uma ex.