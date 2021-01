Neymar desmente volta com Bruna Marquezine: 'Vocês gostam de inventar'

Os rumores de uma possível volta do casal Neymar e Bruna Marquezine agitaram as redes sociais na manhã desta terça-feira (12). Após o atacante do PSG reativar no Instagram algumas fotos dele com a ex-namorada, seguidores começaram especular que eles teriam reatado o relacionamento.

LEIA MAIS: BRUMAR DE VOLTA? NEYMAR DESARQUIVA POSTS COM MARQUEZINE E TORCEDORES VIBRAM

No entanto, Neymar tratou de jogar um balde de água fria nos fãs que torcem pela volta de "BruMar", a combinação do nomes de Bruna com o do atleta. Em uma publicação feita sobre o casal, o atacante negou qualquer princípio de volta com Marquezine.

“Nunca arquivei e nem desarquivei…vocês que gostam de inventar coisas”, rebateu o jogador.

Mesmo negando a volta do relacionamento, os nomes de Neymar e Bruna, no “shipp” com a hashtag "BruMar", estiveramentre um dos assuntos mais comentados do Twitter do Brasil.

Brumar não existe mais pic.twitter.com/Q8gsikgTW9 — Mundo da Bola (@mundodabola) January 12, 2021

Neymar desarquivou todas as fotos com a Bruna Marquezine, será que brumar está de volta? Por favor, se for sonho não me acordem pic.twitter.com/njtjs4Do8m — Vidal⚡ (@lhzadaaa) January 12, 2021

se brumar voltar o mundo volta a ser feliz. — julinha (@crfjux) January 12, 2021

O casal ficou junto por seis anos. Neymar e Bruna Marquezine colocaram um ponto final na relação em outubro de 2018.