Netinho de Paula expõe áudio de Marcelo Carvalho

O ex-apresentador da RedeTv!, Netinho de Paula, revelou uma conversa que teve com Marcelo Carvalho ao apresentá-lo a um grupo de mídia interessado em comprar parte da emissora.

“Eu não menti. Ele que mentiu para o próprio sócio. A verdade sempre aparece”, afirmou Netinho. Na época, a RedeTV! negou a negociação e rompeu o contrato com o pagodeiro, que apresentava o programa É da Gente. “Devido às inverdades ditas pelo apresentador, a emissora encerrou o vínculo que mantinha seu programa no ar aos domingos”, afirmou a assessoria de imprensa da emissora.

Depois de Amilcare Marcelo Júnior e Marcelo de Carvalho terem seus bens pessoais bloqueados por um processo no qual a emissora RedeTv! é cobrada por uma dívida de 100 milhões de reais, o ex-apresentador Netinho de Paula comprovou que não mentiu ao dizer que estava mediando uma negociação para a compra da emissora.

Nos áudios Marcelo combina com o pagodeiro para receber os possíveis compradores pessoalmente. Netinho avisa, que o grupo de mídia angolano já havia entrado em contato com seus advogados e que estes já tinham feito um levantamento das dívidas e penhoras do canal.

