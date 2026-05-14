Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Netflix anuncia 'Gente Grande 3' com retorno de Adam Sandler

Estadão Conteúdo

Depois de mais de uma década, uma das franquias de maior sucesso de Adam Sandler está prestes a retornar. A Netflix confirmou a produção de Gente Grande 3, que contará com a volta do comediante.

A sequência contará com direção de Kyle Newacheck, que trabalhou com Sandler em Um Maluco no Golfe 2, lançado em 2025, também na Netflix. O filme faz parte do longo contrato entre o ator e o streaming, que já resultou em produções como Mistério no Mediterrâneo, Sandy Wexler e os especiais de stand-up 100% Fresh e Love You.

Até o momento, a plataforma não revelou a data de estreia nem o elenco, mas há a expectativa de que Kevin James, Chris Rock e David Spade também se juntem a Sandler na nova sequência.

O elenco dos dois filmes originais contaram ainda com Salma Hayek, Maya Rudolph, Maria Bello e Joyce Van Patten. Amigo de Sandler desde os tempos de Saturday Night Live, Rob Schneider participou de Gente Grande, mas não voltou para o segundo longa.

Lançado em 2010, Gente Grande acompanha um grupo de cinco amigos de infância que se reúnem em uma casa de veraneio para prestar homenagem ao antigo treinador de basquete que os comandou no colégio. Juntos, eles e suas famílias revivem memórias e antigas rivalidades em sua cidade natal. Gente Grande 2 foi lançado em 2013.

Sandler assina o roteiro de Gente Grande 3 ao lado de Tim Herlihy, com quem já escreveu Gente Grande 2, O Halloween do Hubie e Um Maluco no Golfe 2.

Gente Grande está disponível para streaming na Netflix, enquanto Gente Grande 2 pode ser conferido na HBO Max.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/GENTE GRANDE 3/NETFLIX/ADAM SANDLER
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DICAS

Mariana Rios lança curso para atrair prosperidade após casar com bilionário

A atriz e cantora anunciou o lançamento de "Basta Sentir", um treinamento digital voltado para quem deseja aplicar a lei da atração no cotidiano

14.05.26 9h27

DECLARAÇÃO

Whindersson Nunes afirma ter gasto R$ 40 milhões com drogas em um único ano

O influenciador relatou a perda de um patrimônio milionário, comentou sobre relacionamentos passados e compartilhou o processo de autoconhecimento pelo qual tem passado nos últimos meseS

14.05.26 9h18

SAÚDE

Marcos Oliveira, o Beiçola, se recupera após cirurgia e aguarda alta hospitalar

Após realizar uma cirurgia de hérnia, o ator tem quadro de saúde estável

14.05.26 9h14

COPA DO MUNDO

Madonna, Shakira e BTS vão se apresentar no show do intervalo da Copa 2026

O espetáculo terá curadoria de Chris Martin, líder da banda Coldplay, e produção assinada pela Global Citizen.

14.05.26 8h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

DICAS

Mariana Rios lança curso para atrair prosperidade após casar com bilionário

A atriz e cantora anunciou o lançamento de "Basta Sentir", um treinamento digital voltado para quem deseja aplicar a lei da atração no cotidiano

14.05.26 9h27

DECLARAÇÃO

Whindersson Nunes afirma ter gasto R$ 40 milhões com drogas em um único ano

O influenciador relatou a perda de um patrimônio milionário, comentou sobre relacionamentos passados e compartilhou o processo de autoconhecimento pelo qual tem passado nos últimos meseS

14.05.26 9h18

MÚSICA

Cantora Simone Almeida homenageia Dona Onete em show nesta quinta-feira, 14

A banda que acompanha Simone Almeida será formada por Gileno Foinquinos, Adelbert Carneiro, Caio Braga e Edvaldo Cavalcante

14.05.26 11h45

BRASIL

CCJ da Alerj aprova projeto para tornar Fábio Porchat 'persona non grata'

A ação contra Porchat foi justificada com trechos de esquetes religiosas do humorista, assim como sátiras em que ele xinga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

14.05.26 9h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda