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Neguinho da Beija-Flor comemora o enredo sobre Zeneida Lima para 2027

Escola de samba anunciou ‘Zeneida: O Sopro do Pó de Louro’ na quarta-feira (8) e equipe visitou pajé em Soure

Eduardo Rocha
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Neguinho da Beija-Flor: toda a vibração com o enredo paraense da escola carioca para o Carnaval 2027 (Foto: Reprodução / Instagram)

O cantor Neguinho da Beija-Flor, intérprete histórico da escola de samba e referência do Carnaval brasileiro, expressou grande alegria nas redes sociais com a escolha do enredo da Beija-Flor de Nilópolis para o Carnaval 2027. A agremiação anunciou na quarta-feira (8) que a homenagem será dedicada à pajé marajoara Zeneida Lima, de 91 anos, com o tema 'Zeneida: O Sopro do Pó de Louro'. No mesmo dia, uma equipe da escola visitou a ambientalista e escritora paraense em Soure, no Arquipélago do Marajó.

Em sua postagem, Neguinho, nome histórico do Carnaval do Rio de Janeiro e do Brasil, direcionou uma ‘canja’ do samba-enredo campeão da escola em 1998, que abordava a cultura marajoara dos caruanas, para a própria Zeneida.

A mensagem de apoio de Neguinho

Com seu sorriso característico e ‘no maior astral’, o sambista enviou a mensagem à ambientalista e escritora paraense. "Parabéns, Dona Zeneida! Beleza, Beleza! Parabéns! Obrigado, minha querida Beija-Flor por esta iniciativa, ter a senhora como enredo. Vamos a mais um título proporcionado pela senhora. Vamo que vamo!", enfatizou o cantor, que finalizou a postagem com a exclamação: "Olha a Dona Zeneida aí, gente!"

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