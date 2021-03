Nego do Borel perde mais uma parceria de trabalho

Nego do Borel perdeu mais uma parceria de trabalho. O funkeiro está em Dubai, nos Emirados Árabes, para desfazer a parceria com sheik árabe, iniciada em outubro, quando ele viajou para lá bancado pelo amigo e joalheiro Tiego Santos Silva, o TH.

O motivo do rompimento da parceria são as polêmicas envolvendo o nome do funkeiro. No mês passado, ele fez um vídeo chorando bastante, alegando que estava sem dinheiro e mal diante de todas as acusações. Além do sheik, outros amigos e parceiros de trabalho romperam com o cantor.