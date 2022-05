Nego Di chama Linn da Quebrada de 'traveco' em show

O ex-participante do Big Brother Brasil 21, Nego Di, fez piadas preconceituosas com Linn da Quebrada em seu espetáculo de stand-up comedy e tem sido alvo de protestos nas redes sociais.

Em determinado trecho do show, registrado em um vídeo que tem viralizado, ele se refere à Linn como "traveco" e diz que ela "ainda tem a peça", em referência ao órgão genital. Também fez piada com o fato de a cantora ter beijado Maria dentro do Big Brother Brasil 22.

"Do nada, o bagulho mais aleatório da minha vida. Eu estou sentado com a nega veia assistindo o bagulho, a travesti pegou uma mina. Beijou uma mina. Eu olhei aquilo: 'mas o que é isso? O traveco quer me enlouquecer?", disparou.

Em outro momento, Nego Di fala que o público tem a permissão para rir e que o único que poderia ser preso seria ele mesmo.

Procurada, Linn da Quebrada ainda não havia respondido. Pelas redes sociais, Nego Di ironizou o engajamento que recebeu com polêmica.

"Enquanto a lacrolândia 'tenta' me cancelar por piada, meus números só aumentam. Obrigado pelo engajamento, comunidade LGBTQIA+. Amo muito vocês!"