Natasha Barbosa representa o Pará no Miss Teen Nacional Brasil, que inicia nesta sexta-feira, 30

A vencedora do concurso Miss Teen Nacional Pará 2024, Natasha Barbosa, de 17 anos, é a representante do povo paraense a partir de hoje, 30, em Fortaleza, quando inicia a disputa do concurso Miss Teen Nacional Brasil 2024. Natasha é estudante e começou a carreira aos 15 anos. Entre competidoras de todo o país, a jovem paraense saberá o resultado no último dia de concurso, neste sábado, 31, no Teatro José de Alencar.

"Estou extremamente feliz e orgulhosa da minha caminhada até aqui, recebi um apoio enorme e me preparei bastante. Minhas expectativas estão altas, e vou representar nosso estado da melhor forma”, afirma. E ela não está só: sua mãe, Elaine Barbosa, contadora, também está presente, e atenta aos passos da filha. “A rotina de acompanhar uma miss é intensa, um processo que requer planejamento para administrar o tempo como profissional e os compromissos da Natasha e preparação para o concurso! Tá sendo uma experiência incrível”, afirma.

Para Natasha, é uma responsabilidade grande ser o rosto da população paraense no concurso. “Sinto-me honrada em representar o Pará. Vou em busca não só da coroa. Quero trazer cada vez mais visibilidade para o nosso estado e motivar mais pessoas a virem prestigiar a COP 30 e conhecerem mais da nossa cultura e riqueza natural”, declara.

Além da presença da mãe, Natasha exalta também o trabalho dos profissionais que estão ao seu lado. "Eu tenho uma equipe de preparação maravilhosa, Ruhan Sacramento e Marcelo Matsuura são coordenadores do Miss Teen Nacional Pará, trazendo uma combinação de expertise em diferentes áreas do mundo da moda e entretenimento”, afirma.

A jovem modelo é natural de Ananindeua e conta que sempre teve uma paixão pela moda e pela arte de representar seu estado com orgulho. Sua jornada no mundo dos concursos de beleza começou aos 15 anos, e desde então, ela tem se dedicado de todas as formas possíveis para aprimorar suas habilidades e, assim, se destacar em competições de nível estadual e nacional, como acabou por ocorrer.

No início de sua carreira, Natasha não recebeu aceitação imediatamente. Ela já narrou em suas redes sociais que sofreu bullying, mas encontrou forma de resistir com resiliência, e, em seguida, afirma que conseguiu transformar a experiência de dor e rejeição em superação e força para seguir em frente.

A grande final do concurso nacional Miss Teen nacional Brasil oficial 2024 vai eleger a represente brasileira para o Miss Teen Global Internacional oficial e outras franquias que a direção do concurso direcionar.