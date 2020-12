Vítima do vídeo de Seu Waldemar fala sobre o ocorrido: 'Não está sendo fácil'

A goiana Amanda Faria quebrou o silêncio nesta quinta-feira (10) sobre o seu vídeo íntimo vazado pelo humorista Seu Waldemar. A moça apareceu em seus Stories do Instagram e agradeceu todo o apoio que está tendo. “Pra muitas pessoas pode parecer que eu esteja atrasada em aparecer aqui, mas não eu estou respeitando o meu tempo. Na verdade eu nem queria tá dando as caras aqui por agora, mas eu preciso agradecer. Eu estou recebendo muitas mensagens, de homens, mulheres, mas não consigo responder todo mundo e caso eu não tenha respondido você, eu queria dizer muito obrigada pelo apoio”, começou a vítima.

Amanda, vítima de vídeo de Seu Waldemar, quebra o silêncio pic.twitter.com/tCXMUQ87lq — Mídias HG (@MidiasHG) December 10, 2020

Na sequência, Amanda falou que o caso não afetou só ela, mas sim, toda a sua família. “Não está sendo fácil pra mim, pro meu pai, mãe, irmã… Isso me abalou de uma forma que eu nem consigo descrever pra vocês”, revelou.

Ela fez um apelo para que as pessoas não compartilhassem o vídeo. “Quero pedir que não compartilhem esse vídeo, se chegar até vocês, porque é uma intimidade minha. Acho muito triste quem fica compartilhando esse tipo de coisa”, desabafou Amanda.

Por fim a goiana disse que após muitos dias sob efeito de calmantes, está mais tranquila. “Sinto meu coração muito mais aquecido por saber que todos vocês estão do meu lado. Em breve, vou aparecer aqui pra falar mais com vocês, mas no momento, quero agradecer por tudo que estão fazendo, por estarem me apoiando. Essa noite que eu fui conseguir dormir, nem a base de calmantes, mas tenho fé que tudo vai passar. Esse pesadelo logo vai acabar”