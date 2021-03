Namorada de Whindersson compartilha ultrassom do bebê que está esperando

A modelo e estudante de Engenharia Civil Maria Lina Deggan compartilhou nas redes sociais com seus seguidores o ultrassom de seu bebê, que tem pouco mais de dois meses de gestação, fruto do relacionamentoo com o humorista Whindersson Nunes. Feliz com a gravidez, ela escreveu: "9 Semana, 4 dias e muito amor".

Em um dos últimos posts publicados sobre a gravidez, Maria Lina contou que vem sofrendo um pouco com os enjôos comuns nos primeiros meses e revelou que já ganhou quatro quilos desde o início da gestação. "Os enjoos por aqui estão muito complicados. Acordo enjoada, durmo enjoada, como sem vontade, até a água quando bate no estômago quer voltar. Mas logo passa", disse. “Teve uma semana que eu estava tão enjoada, que só conseguia comer Ruffles de churrasco com catchup”.

"9 Semana, 4 dias e muito amor", postou Maria Lina. Já Whindersson se emocionou com os primeiros movimentos. (Reprodução Instagram)

Whindersson, por outro lado, é só empolgação com a ideia da paternidade. Nos Stories do Instagram o Youtuber já assumiu que vai ser um pai 'babão' e que não vê a hora do filho nascer: "Assim que nascer, já vou deixar escolher o que quer ganhar de 18 anos", brincou.

A futura mamãe também não perde em expectativa. “Choro escutando músicas que me lembram o meu neném. Choro imaginando o parto, choro de felicidade do nada”, diz.

Nos Stories do Instagram o Youtuber já assumiu que vai ser um pai 'babão' (Reprodução Instagram)

Mais cedo, em uma conversa com seus seguidores nas redes sociais, Maria Lina também contou por que os dois decidiram revelar a gravidez na web e ainda revelou que o bebê foi concebido durante uma viagem do casal ao México: “Baby mexicano”, comentou.

Segundo a estudante, ela e Whindersson acharam melhor vir a público revelar que seriam pais para evitar que outras pessoas pudessem se antecipar ou dar a notícia de forma tendenciosa: “Muita gente ruim na internet, ficamos com medo de alguém divulgar e perdermos nossa oportunidade de contar como sonhamos”, declarou ela.