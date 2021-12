Namorada de Luan Santana posta foto com estilo e cantor se derrete: 'Te amo'

O namoro entre Luan Santana e a nova namorada, Izabela Cunha, está indo muito bem. Os dois seguem apaixonados e não fazem questão alguma de esconder isso. A moça compartilhou uma imagem em que surge bastante estilosa, num vestido com listras coloridas, além de uma bota no tom lilás. Ao se deparar com o clique, o cantor, de 30 anos, se derreteu:

"Te amo", resumiu, acrescentando a imagem de um coração na mensagem para a amada. Izabela respondeu ao carinho do artista: "Te amo tanto".

Luan assumiu o namoro com a modelo no início de novembro deste ano. Na ocasião, contou como pediu a jovem em namoro e revelou que os dois já planejam até casamento e filhos.Os dois não se desgrudaram mais, mudando os planos do cantor, que pretendia ficar mais tempo solteiro após 12 anos de relacionamento com a ex-noiva, Jade Magalhães.