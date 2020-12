Músico é encontrado morto em hotel de luxo, com olhos abertos e em pose de ioga

O músico John Getty, neto do magnata J. Paul Getty, foi encontrado morto em uma suíte de luxo de um hotel no Texas, nos Estados Unidos. De acordo com o relatório da morte, ele estava com os olhos e a boca abertos e em uma pose de ioga conhecida como padmasana, com as pernas cruzadas e as solas dos pés viradas para cima. O corpo foi encontrado no último dia 20 de novembro, mas as circunstâncias da morte só foram divulgadas nesta semana.

Na época da morte, foi noticiado que os funcionários do hotel chamaram a polícia para entrar no quarto do músico, porque John havia parado de atender o telefone e não respondia à campainha. Quando entraram no quarto, os policiais perceberam que ele já estava morto.

De acordo com as investigações, não há evidências de homicídio.

A família e as autoridades ainda aguardam o resultado da autopsia do corpo de John.

O artista deixa uma filha, dois irmãos e seu pai, Gordon, de 86 anos. John morreu seis anos após seu irmão, Andrew, vítima de uma overdose acidental de drogas, e apenas dois meses após a morte de sua mãe, Ann, que sofreu um ataque cardíaco aos 79 anos.