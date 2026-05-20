'Musicando pelo Pará' movimenta a orla da Estação das Docas com shows gratuitos

O projeto “Musicando pelo Pará” retorna à programação cultural da Estação das Docas com uma série de apresentações gratuitas, que prometem movimentar a orla de Belém a partir desta quinta-feira, 21, até o próximo domingo, 24. A iniciativa reúne artistas paraenses e uma diversidade de ritmos, como carimbó, brega, forró, rock e flashback, reforçando a valorização da música regional em um dos principais espaços turísticos da capital paraense.

A programação começa nesta quinta-feira com shows de Maria Lu, às 18h, e Joelson Pantoja, às 20h, abrindo mais uma edição do projeto no palco da orla da Estação.

Na sexta-feira (22), o público poderá acompanhar uma edição especial do “Pôr do Som”, às 18h, com apresentação do Grupo Parananin, que leva ao palco música e danças regionais. Em seguida, às 20h, a cantora Karina Brito apresenta um repertório marcado pela musicalidade amazônica.

Coordenador dos músicos do Grupo Parananin, Anderson Brasil ressalta a importância de participar da programação cultural da Estação das Docas. “O grupo se sente honrado por retornar a esse espaço, considerado uma vitrine para a cultura local. Vamos levar um show com muita alegria, música paraense, incluindo homenagens a compositores locais e um bloco temático junino. O público pode esperar danças folclóricas e interação”, afirma.

No sábado (23), a partir das 18h, a banda Valkyria sobe ao palco com um repertório voltado aos clássicos do rock e sucessos flashback. “Estamos muito ansiosos pra levar nosso show para esse lugar maravilhoso que é a Estação das Docas. O público pode esperar um repertório com muito rock e grandes sucessos flashback”, destaca Lana Oliver, vocalista da banda.

Às 20h, a banda Forró do Bacana encerra a programação do sábado levando muito forró e animação para a orla da capital.

O encerramento da agenda cultural acontece no domingo (24), às 19h, com show da cantora May Ávila, que promete colocar o público para cantar e dançar ao som de sucessos do brega paraense.

De acordo com Fernanda Scaramuzzini, gerente de Marketing e Cultura da OS Pará 2000, a programação cultural fortalece a conexão entre artistas e público. “A programação cultural da Estação das Docas sempre acaba criando esse encontro entre quem mora em Belém, quem está visitando a cidade e os nossos artistas locais. A gente percebe a movimentação do público aumentando, e isso deixa a Estação ainda mais viva”, afirma.

Realizado com patrocínio da Equatorial Energia, por meio da Lei Semear, o projeto “Musicando pelo Pará” conta com apoio da OS Pará 2000, da Produções & Cia, da Fundação Cultural do Estado do Pará e do Governo do Pará.

Para Michele Miranda, analista de responsabilidade social da Equatorial, o incentivo à cultura é uma ferramenta de transformação social. “É motivo de orgulho contribuir para iniciativas que incentivam a arte, a música e a valorização dos talentos locais. Vamos seguir apoiando movimentos criativos que fortalecem a identidade cultural do nosso estado e promovem transformação social por meio da cultura”, ressalta.

Confira a programação completa:

Projeto MUSICANDO PELO PARÁ

Local: Palco orla – Recuo Armazéns 1 e 2

21/05/2026- Quinta-feira

18h – Maria Lu

20h – Joelson Pantoja

22/05/2026 - Sexta-feira

18h – Pôr do Som especial - Parananin

20h – Karina Brito

23/05/2026 - Sábado

18h – Banda Valkyria

20h – Forró do Bacana

24/05/2026 - domingo

19h – May Ávila