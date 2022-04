Musical 'Queen num toque de mágica' estreia segunda temporada no Teatro do Sesi, em Belém

O lendário show da banda Queen no festival Rock in Rio de 1985 segue na memória de muitos brasileiros, cada um com uma história diferente que termina de frente para aquele palco: é uma dessas memórias que dá pano de fundo para o desenvolvimento do musical "Queen num toque de mágica". O espetáculo retorna aos palcos da capital paraense para sua segunda temporada, nos dias 22, 23, 29 e 30 de abril, sempre às 19h, no Teatro do Sesi (Avenida Almirante Barroso - Marco).

A produção tem direção geral de Bárbara Gibson, que também assina o roteiro ao lado de Haroldo França. A trama do espetáculo se passa numa pacata cidade de interior do Brasil, onde três jovens têm a sensação de não caberem no mundo. Em comum, eles têm a devoção à banda inglesa Queen, o que se torna um elo de união entre os amigos, que inauguram um fã clube e decidem partir de mochilão pelo país, rumo ao primeiro Rock in Rio.

A montagem não é uma biografia da banda Queen ou de Freddie Mercury, mas uma história de fãs que têm personalidades distintas, com o amor pela banda em comum. Na narrativa, são os clássicos do Queen que embalam a aventura dos amigos. Filipe Cunha é um dos atores que faz parte do trio de protagonistas que embarca numa viagem para ver a banda.

“O roteiro da Bárbara e do Haroldo foi pensado para que os três protagonistas refletissem traços da personalidade do Freddie, e o Ed [personagem de Filipe] traz aquela criança com sonhos muito grandes, mas que foi criada em um lar conservador, fechado, que não deixava que ele expandisse esse horizonte com relação a arte”, explica o ator.

Elenco do espetáculo 'Queen num toque de mágica' (Bruna Borges e Lourdes Braga/Divulgação)

Por conta do espetáculo, Filipe tem hoje na pele até uma tatuagem de Freddie Mercury marcando seu amor pela banda. "É um espetáculo muito reconfortante de estar, onde eu iniciei minha carreira no teatro musical, então voltar para essa segunda temporada é uma sensação de pertencimento e de poder realizar o espetáculo com um brilho muito maior, entregando um produto ainda mais bonito”, diz.

“Queen num toque de mágica”, além de marcar a estreia de Filipe em musicais, também traz uma conexão pessoal do ator com o personagem, o que torna ainda mais especial o retorno aos palcos.

“Minha identificação com o Ed vem por ele ser desde pequeno uma pessoa muito sensível e muito ligada a música, isso reflete muito como eu era na infância. E principalmente com os objetivos de vida do personagem, que é se descobrir, se afirmar, buscar novos horizontes e nunca, apesar de ter crescido, ter pedido a paixão pela musica”, descreve Filipe.

O elenco já ensaia há meses para o retorno aos palcos, que foi interrompido pela pandemia de covid-19 ainda em 2020. "Estreamos a primeira temporada em 2019 e esperávamos retornar em 2020, quando a pandemia nos assolou e tivemos que adiar até agora, mas estamos prontos para trazer de volta aos palcos a magia deste trabalho que nos faz tão feliz", conta Bárbara Gibson, diretora do espetáculo.

Espetáculo repaginado

A atriz Luiza Imbiriba, que compõe o elenco e também faz parte da produção do espetáculo, conta sobre as mudanças feitas na montagem desde a primeira temporada. “A gente tem coreografias novas, personagens novos e o elenco está bem diferente”, adianta.

“Fizemos trocas, colocamos coisas novas e tiramos algumas coisas antigas. A história continua a mesma, a jornada dos amigos rumo ao Rock in Rio para ver o Queen, o que tem são alguns personagens novos”, continua.

Alguns destes personagens novos são surpresas até mesmo para quem assistiu o espetáculo em sua primeira temporada, em 2019, no Teatro Margarida Schivasappa. “Tem três figuras super importantes que aparecem, são estrelas do rock que guiam os protagonistas, mas nesta temporada temos três novos astros do rock, que eu não vou falar para não dar spoiler”, brinca Luiza.

Na primeira temporada, estas três estrelas do rock eram John Lennon, Janis Joplin e Jimi Hendrix. Mesmo com insistência, Luiza não entrega os novos nomes, mas promete que serão estrelas do rock à altura dos nomes da primeira temporada.

Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Eventim e também na bilheteria do teatro. O Teatro do SESI solicitará a comprovação de vacinação conforme estipulado pelo Governo do Estado do Pará. As pessoas deverão ter o esquema vacinal completo (duas doses ou dose única, dependendo do imunizante). Pelo perfil do espetáculo no instagram, @queen_um_musical, é possível saber mais informações sobre a compra e a peça.

Agende-se:

"Queen num toque de mágica"

Dias 22, 23, 29 e 30 de abril

Sessões diárias sempre às 19h

Local: Teatro do SESI - Av. Alm. Barroso, 2540 - Bairro Marco

Classificação 12 anos - menores entram acompanhados de responsável legal

Informações pelo instagram @queen_um_musical ou (91) 984250317