Musical 'Bob Esponja' chega ao Brasil

Conhecido de várias crianças, o personagem do desenho animado "Bob Esponja" faz sucesso no país e será apresentado no Brasil nesta sexta-feira (12), no Teatro Cidade das Artes Bibi Ferreira, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O ator Diego Campagnolli, que viveu Dercy Gonçalves em "Chacrinha, O Musical", se apresentará pela primeira vez em uma produção da Brodway. Ele interpretará o âncora do jornal da "Fenda do Bikini", Perch Perkins.

"É a minha primeira vez em uma produção da Broadway. Sempre ouvi dizer que o meu perfil era específico demais ou que era preciso seguir as regras lá de fora. Mas sinto que acabei quebrando esse pensamento e agora estou aqui, morando na Cidade Maravilhosa e ensaiando a todo vapor. A felicidade está transbordando", contou o paulistano ao portal Gente.

Segundo ele, o público pode esperar muito humor e comédia no musical. "Não prometo nada, mas vou entregar comédia e humor, sim, para o público. O espetáculo é para toda a família, apesar da temática infantil. Porém, lá nos Estados Unidos, é superinteligente, tem o texto brilhante e é mega-atual. Os adultos vão adorar os diálogos, e as crianças se amarrarão nos cenários", finalizou ele.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)