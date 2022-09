Musical 'Amor em Vermelho' retorna aos palcos do Margarida Schivasappa com segunda temporada

O espetáculo “Amor em Vermelho - O Musical” retorna aos palcos de Belém neste domingo (25), com sessões as 15h30min e 19h30min no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur. Baseado na adaptação do musical” Moulin Rouge”, da Broadway, o espetáculo traz a história de Christian, um jovem compositor e poeta americano que vai à Paris, de 1899, considerado um lugar amoral, boêmio e onde todos são viciados em absinto. Repetindo o sucesso da primeira temporada na capital paraense, a peça encerra com chave de ouro uma semana especial dedicada totalmente ao teatro brasileiro.

Segundo a atriz, Marcella Alves, “a ideia do espetáculo surgiu de uma reunião de três amigas que adoram teatro musical e que toda semana se encontravam para tomar café e conversar sobre espetáculos, em especial viram juntas ‘Moulin Rouge’. A partir daí, as diretoras gerais Gabriela Burlamaqui e Rafaela Caetano decidiram abrir a Komedia Produções. A primeira temporada em Belém foi uma surpresa! Para um espetáculo de teatro musical, produzido com elenco local, ter suas três sessões praticamente lotadas e com tantos feedbacks positivos do público fizeram valer todo nosso esforço”, destacou.

Marcella garante que o público pode esperar ainda mais dança nessa segunda temporada. “Temos um corpo de balé intenso e emocionante, personagens reais que não conseguem só falar dos seus sentimentos e transbordam cantando sobre eles, uma linda história de amor entre uma cortesã e um compositor que se apaixona por ela. Além de uma cenografia e iluminação surpreendentes”, afirmou.

A proposta do musical é fazer o público se apaixonar pelos personagens e pela história de drama-romance em cena, embalado pelos diversos ritmos e coreografias do espetáculo. “Como diz uma citação que adoro: ‘a arte existe porque a vida não basta’, o teatro é importante tanto para quem faz quanto para quem assiste. Construir, desenvolver um personagem e contar a sua história humaniza e nos faz conhecer novas realidades diferentes da que vivemos, e gera empatia pelo outro. E esse sentimento é compartilhado com o público, que nunca vai sair do teatro do mesmo jeito que entrou nele, há uma troca. O teatro tem tantas funções, ele acolhe, emociona, diverte, choca, ensina, e traz empatia no meio de toda a arte”, concluiu a artista.

Agende-se

Espetáculo “Amor em Vermelho – O Musical”

Data: 25/09 (domingo)

Hora: 15h30/19h30

Local: Teatro Margarida Schivasappa (Avenida Gentil Bitencourt, 650 - Batista Campos)