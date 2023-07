'Waldécio e Trio' lança nova música e prepara aniversário de 40 anos de carreira

O grupo Waldécio e Trio lança a música “História de um casal” que pode ser ouvida nas redes sociais da banda e no Youtube. Conhecido também como o Rei do Bolero, o fundador do grupo Waldécio Mathias prepara a comemoração pelos 40 anos de carreira para o dia 4 de agosto, na Casa da Seresta, em uma festa que reunirá grandes nomes do bolero e da música romântica do Pará como Luis Guilherme e Angela Maria. Atualmente, o grupo é composto por Waldécio e seus dois filhos Lucas e Rick.

“Tem pouco tempo que fui escolhido como o Rei do Bolero do Pará. Essa coroa aqui tem essa representação, mas assim o Rei do Bolero não quer dizer que a gente toca só bolero. No nosso baile a gente toca de tudo um pouquinho”, conta Waldécio. O título foi concedido por um grupo de produtores de festas de bolero e pelo público para Waldécio.

“Quando ele entra vem com aquele romantismo do bolero. Ele foi escolhido através dessa inspiração que as pessoas têm quando veem ele tocando bolero. Isso vem desde a Cleide Moraes, quando ela era viva, quando foi coroada a Rainha do Bolero. Agora ele foi escolhido o Rei do Bolero. Isso é muito satisfatório para a gente”, conta Rick orgulhoso.

A nova música “História de um casal” foi composta por Rick. “Essa música surgiu de uma tardezinha de ensaio da banda. Nós nos reunimos para ensaiar e de lá surgiu essa música”, diz. “A gente começou ali a cada um dar opinião e surgiu a música ‘História de um Casal’”, revela. O nome Beatriz dito na música foi simplesmente para soar mais harmônico com a melodia. “Foi feito em cima da música mesmo, não tem nada pessoal”, revela Rick.

Cada membro tem uma inspiração diferente na música. Enquanto o pai Waldécio se inspira nos cantores românticos do passado como Zé Augusto, Reginaldo Rossi e Roberto Carlos, os filhos se inspiram na música mais moderna como o sertanejo universitário, compositores da Música Popular Brasileira (MPB) até o pop-rock. O trabalho com os filhos é uma recompensa para Waldécio. “Trabalhar com meus filhos é uma satisfação muito grande. Eu trabalhei com várias pessoas, mas trabalhar entre família é uma coisa assim maravilhosa”

Neste ano, o grupo planeja produzir o clipe de “História de Casal” e organizar um álbum somente com músicas autorais românticas. Eles prometem que os festejos pelos 40 anos de carreira do Rei do Bolero serão memoráveis. “Foram pessoas que marcaram a trajetória da carreira da banda. São nossos convidados e vão estar nesse dia com a gente. A gente promete muita música, muito som é o que nós sabemos fazer trabalhando em família e pode ter certeza que vai ser uma festa incrível para comemorar esses 40 anos de carreira de Waldécio e Trio”, assegura Lucas.