Vitin, vocalista da Onze:20, realiza show em Belém

O mineiro Vitin, vocalista da Onze:20, uma das maiores bandas de reggae/rock da atualidade, estreia o show da carreira solo em Belém, no próximo domingo, 5, no Studio Pub, a partir das 21h. O show terá com a participação do cearense Carlinhos Nação, ex-vocalista da Nação Regueira e compositor do hit "Sentimento Bom”. A abertura será feita pela banda paraense Reggaetown.

Entre os sucessos da Onze:20 está o single “Meu Lugar”, do álbum “A Nossa Barraca” (2013), que superou 6 milhões de visualizações no YouTube. Em 2014, a faixa foi indicada ao Prêmio Multishow como “Melhor Música” e Música Chiclete”. “‘Meu Lugar’ trouxe muitas alegrias, foi um divisor de águas na vida do Onze:20, foi o que apresentou a banda para o Brasil e para o mundo”, destaca Vitin.

Já “Não Vai Voltar”, do mesmo disco, chegou à 75ª posição na Billboard Brasil, enquanto a música “Pra Você”, do álbum homônimo (2013), foi tema da novela “Em Família”. A banda também já foi indicada como “Melhor Grupo”, “Melhor Show” e “Melhor Cantor”.

Já “Não Vai Voltar”, do mesmo disco, chegou à 75ª posição na Billboard Brasil, enquanto a música “Pra Você”, do álbum homônimo (2013), foi tema da novela “Em Família”. A banda também já foi indicada como “Melhor Grupo”, “Melhor Show” e “Melhor Cantor”.

Vitin desenvolve a carreira solo em paralelo ao trabalho com a banda. Ele antecipou a O Liberal como será a apresentação na capital paraense: “Eu tô bastante empolgado. Nesse meu show solo eu costumo juntar as minhas influências do reggae, do rock e do pop, inclusive. E eu canto coisas da minha carreira solo, como o meu sucesso ‘Sou teu fã’, que gravei com Dênis DJ, entre outras coisas”.

“Quem vai me acompanhar no show será a Reggaetown, que toca muito. Já escutei uns sons deles e virei muito fã. Vamos tocar juntos. A gente vai desde Charlie Brown Jr até Cidade Negra. Vai ter muita coisa bacana”, acrescenta.

Atualmente, Vitin está finalizando a gravação de um álbum solo, enquanto a Onze:20 conclui a edição do novo DVD gravado junto com o Jeito Moleque, intitulado “Chama”, que mostra a mistura inusitada do reggae com o pagode, além de planejar a turnê do novo álbum da banda, “Vênus”. “O disco está fresquinho. A gente está com a primeira música de trabalho ainda, que a gente misturou reggae com trap com nosso irmão Gabi, música muito bacana”, destaca

Passagens por Belém

A Onze:20 h se apresentou duas vezes em Belém, onde encontrou grande receptividade ao trabalho da banda. A apresentação mais recente foi em abril do ano passado. “Foi incrível. Foi um show muito bacana. A galera gostou, chegou legal, cantou bastante o nosso som. A gente ficou bem feliz e prometemos voltar em breve (com a banda)”, recorda Vitin.

“A galera cantou todas as músicas e ainda pediu músicas de outros discos que a gente tem, mas ainda nem tinha tocado em shows. A gente ficou surpreso”, acrescentou.

A banda de estilo peculiar denominado pelo grupo de “roots-rock-reggae”, foi formada em 2006, em Juiz de Fora, Minas Gerais. O nome da banda é a hora exata em que os integrantes decidiam qual seria o nome da banda.

A festa vai começar às 17h com o DJ One Love; seguido da Reggaetown, às 19h; DJ Morena Pedrosa, às 20h30; e Vitin Onze:20 com Carlinhos Nação, às 21h.

Agende-se:

Show de Vitin Onze:20

Dia: Domingo, 5

Hora: a partir das 21h

Local: Studio Pub (Rua Presidente Pernambuco,

Ingressos à venda no Sympla