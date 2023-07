Virtudão libera primeira parte do ‘Quintal do Virtudão edição Combu’ nas plataformas

Ao longo de 12 anos de estrada, que será comemorado este ano, o Virtudão realizou o projeto do seu primeiro audiovisual. Hoje (21), a banda libera quatro blocos do “Quintal do Virtudão edição Combu”, gravado no último dia 27, em um lounge na Ilha do Combu, em Belém, durante um sunset.

As canções serão disponibilizadas em todas as plataformas de músicas e os vídeos poderão ser vistos no canal do Youtube da banda.

“A gravação do audiovisual é um divisor de águas nas nossas carreiras. Sabemos a importância de estarmos sempre produzindo, o que vai muito além de simplesmente mostrar o nosso trabalho, mas sim fortalecer toda a história. O Virtudão tem mais de uma década, e agora comigo e o Everton à frente, assumimos uma nova postura na música, que é ter uma mulher cantando, o que nem deveria ser novidade para o mercado. Mas mostra que independente do gênero, a gente é bom no que a gente faz, entregamos um trabalho de qualidade”, disse Letícia Moura, cantora do Virtudão.

A banda é composta pelos dois, que ao lado de músicos paraenses, cumprem uma agenda de shows lotada com eventos privados e também aberto ao público, mostrando o diferenciaL da banda que é ter um show animado e que dar cara nova ao repertório.

VEJA MAIS

No “Quintal do Virtudão edição Combu” foram gravadas 35 canções, divididas em oito blocos. Hoje, será liberada a primeira parte, e em agosto a segunda. No repertório, as músicas autorais do grupo e os clássicos do pagode dos anos 90 e 2000, e claro, sem deixar faltar o que é atual no mercado. Todas as regravações ganharam um novo arranjo, para que ficasse a cara do grupo paraense.

A cantora Ana Clara, que nasceu em Joinville, em Santa Catarina, foi uma das convidadas. Ela já tem mais de 15 anos de carreira e é uma das vozes referência do samba e pagode brasileiro. No ano passado, Ana Clara e o Virtudão gravaram a inédita “O Tema Sou Eu”. A canção que foi liberada em versão de estúdio, agora ganhou uma nova roupagem durante a gravação ao vivo do “Quintal do Virtudão edição Combu”.

Além do feat, Ana Clara cantou outras músicas com o grupo durante esse novo projeto.

“Ela veio para somar, desde a primeira vez que entramos em contato com ela, a Ana Clara estendeu a mão. Por isso, agora a gente chama ela de madrinha. Ela não poderia estar fora desse trabalho. Fizemos questão de trazer ela para Belém, não só para fazer essa participação, mas também para mostrar o trabalho dela para as pessoas que nos acompanham. A Ana Clara é uma mulher cheia de representatividade no samba e pagode, ela grava com pessoas que têm um peso gigantesco dentro do nosso segmento e a gente pretende também trilhar esse caminho. Ter ela aqui é extrema importância para nós”, pontua Leticia.

“A Ana Clara é a nossa madrinha, além de ser uma das vozes mais ativas e importantes do país pelas mulheres no segmento samba e pagode! Dona de uma voz marcante e linda, e que tem uma carreira que nos inspira todos os dias. Tivemos a honra de ter o Chris com a gente também. Ele está fazendo sua carreira pela região Sul e Sudeste, mostrando que o norte tem muita gente boa”, acrescenta Everton.

Como antecipou o músico, o paraense Chris Darlan também fez parte do “Quintal do Virtudão edição Combu”.

O grupo tentou levar o clima descontraído e animado para a gravação, com o objetivo de que o público aproveite esse trabalho em diversos momentos da vida. “Este é o primeiro audiovisual da banda. Decidimos fazer esse registro em forma de agradecimento a todos os fãs, amigos e admiradores do trabalho, para que possam sempre escutar e assistir em casa, no churrasco, no carro, na academia, na praia e etc”, disse Everton Martins.

Com tantas opções de músicas, o Virtudão espera que o público se identifique. “Não escolhemos um single, fizemos os blocos que marcaram nossa caminhada com muitas músicas especiais, então, assim, como eu e a Letícia nos identificamos com canções diferentes, a gente espera essa edificação das pessoas. O que a gente espera mesmo, é que o nosso som toque o coração de quem escuta, que cada um possa sentir o amor que entregamos quando gravamos esse audiovisual”, disse Everton.

A primeira parte do “Quintal do Virtudão edição Combu” faz parte de uma série de comemorações pelos 12 anos do grupo. No próximo mês, o público terá acesso a mais quatro blocos desse projeto e em setembro, será realizada uma grande festa para celebrar o aniversário de forma oficial.