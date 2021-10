VII Fecant anuncia Vanessa da Mata no show de encerramento

O VII Festival Canção da Transamazônica (Fecant) confirmou Vanessa da Mata como a atração que fará o show de encerramento do Fecant, que acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de novembro, em Altamira, na Região do Xingu. Outras atrações do evento serão a banda de rock autoral Paralelo Onze, do Nordeste Paraense, no dia 18, e o forró e sertanejo com a dupla Ney.com e Jéssica Lins, de Altamira, no dia 19.

Vanessa da Mata vai a´resentar as músicas do novo álbum “Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina”, como a faixa-título, “Só Você e Eu”, “Nossa Geração”, “Vá Com Deus”, “Dance Um Reggae Comigo”, “Tenha Dó de Mim” e “Hoje Eu Sei”. A artista mato-grossense também vai cantar os clássicos da carreira, como “Ai, Ai, Ai”, “Amado”, “Caixinha de Música”, “Gente Feliz”, “Boa Sorte/Good Luck”, “Não Me Deixe Só”, “Ainda Bem” e outras.

Na última sexta-feira, 1º, ela ganhou o disco de platina do novo álbum "Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina", que estará no repertório do show. "Isso é resultado de um trabalho feito por todo mundo de maneira especial. Estou super feliz. Isso é atípico para uma pandemia. Quase dois anos parada, é realmente um prêmio especial pra mim", comentou Vanessa nas redes sociais.

Festival

O VII Fecant inicia no dia 18 de novembro com o Fecant Kids, apresentação de intérpretes de até 17 anos de idade, e nos dias 19 e 20, acontecerão o Fecant Regional e o Fecant Nacional, respectivamente, com os concursos de compositores da região e do país. Serão distribuídos R$ 56 mil em prêmios aos vencedores. A inscrições são gratuitas e acontecem pelo site www.fecant.com.br.

O VII Fecant tem o patrocínio da Norte Energia, apoio da Lei Semear, por meio do Governo do Estado do Pará através da Fundação Cultural do Pará (FCP), e da Prefeitura Municipal de Altamira.