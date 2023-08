Vendas para o ‘Viiixe – Forró e Piseiro’ começam hoje

Pelo segundo ano consecutivo, Belém recebe uma edição do “Viiixe – Forró e Piseiro”. João Gomes, Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon, Mari Fernandez e Xand Avião se apresentam no próximo 6 de outubro, em evento da Bis Entretenimento. Para quem quer garantir a sua presença nesse show, a partir de hoje (1º), às 12h, as vendas on-line e físicas estão liberadas.

“Com certeza, os maiores cantores do piseiro do Brasil estão no nosso evento. Eles já fizeram shows este ano no Pará, mas sempre ao fim das apresentações, o público pede bis, por isso resolvemos presentear os fãs de cada artista com essa edição do ‘Viiixe’, reunindo os maiores nomes do piseiro em uma noite especial”, disse Aline Maroja, produtora da Bis Entretenimento.

Com valores promocionais referentes as meias entradas, o ingresso para área vip, custa R$60; área premium está a R$80, o lounge por R$150 e o camarote fechado, para 16 lugares, custa R$6.000.

“A gente quer que o público tenha essa oportunidade de adquirir as suas entradas com valores promocionais. Com isso, eles conseguem se programar com mais tranquilidade. São seis atrações que estão estouradas pelo Brasil, e nas redes sociais, a gente já consegue perceber que os fãs paraenses estão empolgados com o ‘Viiixe – Forró e Piseiro’”, pontua Aline Maroja.

O palco para este grande festival será o gramado do Estádio Mangueirão, no bairro do Bengui.

Belém é a sexta capital a receber o ‘Viiixe – Forró e Piseiro’. Até o momento, o festival já passou por Recife (PE), Manaus (AM) e Natal (RN), mas ainda vai passar por Teresina (PI) e Belo Horizonte (MG), até chegar ao Pará. São 13 capitais confirmadas para receber o evento este ano.

O ‘Viiixe – Forró e Piseiro’ entrou para o calendário dos grandes festivais brasileiros. Ele é um evento de música nordestina itinerante, que leva uma estrutura gigantesca para algumas cidades. A estrutura tem cerca de oito toneladas de equipamentos, além disso, o espaço ganha setores especiais para o público.

“Teremos para o festival estrutura de banheiros, bares e restaurantes, com uma praça de alimentação bem diversificada, além dos lounges e áreas personalizadas, correspondente aos setores que cada um comprou. Queremos atender as pessoas da melhor forma possível, já que são muitas horas de evento, ou seja, é necessário poder se alimentar bem e quem sabe, até dar uma descansada entre uma atração e outra”, disse a produtora da Bis Entretenimento.

Sendo marcado por tantas referências bacanas, o ‘Viiixe – Forró e Piseiro’ possui um line-up que contempla grandes artistas. Por exemplo, João Gomes conhecido pelos hits “Meu Pedaço de Pecado” e “Dengo”, agora ele tem trabalhado o seu novo audiovisual 'Ao Vivo no Sertão'. O artista também será papai nos próximos meses, e seus mais de 15 milhões de seguidores têm curtido essa nova etapa da vida dele, que tem como espera a chegada de Jorge, filho dele com Ary Mirelle.

Zé Vaqueiro, que esteve em Salinas, no verão ‘Pé na Areia’, na segunda quinzena de julho, retorna no festival. Após a apresentação no nordeste paraense, ele se tornou pai de Arthur, que está passando por tratamento médico. Por isso, Zé Vaqueiro tem cuidado da família e cancelou alguns shows até a metade de agosto.

“Tocar no Pará para mim é sempre especial, pessoal daí transmite muita energia, carinho e isso marca muito. Então, tenho certeza que dessa vez não será diferente, ainda mais em salinas que além de ser uma festa incrível tem esse visual maravilhoso”, disse em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, em julho.

“É uma relação calorosa demais [com o público paraense], eu sempre fui muito bem recebido no Pará, graças a Deus, o público abraçou muito as minhas músicas, toda vez que eu tenho a oportunidade de tocar por aí é uma festa só, coração chega transborda”, acrescento.

O cantor Vitor Fernandes deu voz aos hits: “Acaso”, “Vou falar que não quero”, “Perdi Meu Tempo”, “Aí Cê me Liga”, dentre outros. O cantor é considerado uma das novas revelações do piseiro, assim como João Gomes e Tarcísio do Acordeon, eles estiveram no ‘Pzero Belém’, em maio deste ano. “O ano de 2023 tem sido muito bom. Terminamos de lançar o DVD Nossa História gravado em São Paulo, no ano passado e já lançamos um CD ‘Isso é Vaquejada’. Que tem músicas que eu aposto demais e a galera também tem gostado muito”, disse para o Grupo Liberal.

O cantor e sanfoneiro tem ganhado a estrada com uma vida mais saudável. Em março, Tarcísio do Acordeon passou por uma cirurgia bariátrica e tem adquirido novos hábitos deste então. “Eu precisava desse cuidado com a minha saúde, eu tenho só 28 anos, estava com apneia no grau mais grave e era perigoso morrer dormindo. Além da disposição nos shows, pra segurar o acordeom, e rodar esse Brasil com uma agenda extensa”, contou com exclusividade.

Mari Fernandez, que também esteve no Pé na Areia, revelou um desejo antigo: “Eu sempre sonhei em cantar em Salinas, tenho até um CD que gravei de Carnaval na pandemia que eu mando abraço para galera de Salinas, falando que no próximo ano eu estaria cantando lá com eles (aquele pensamento positivo sabe) e minha expectativas para o show estão enormes, vou preparar um repertório massa pra todo mundo curtir muito.”

Ela esteve também em Belém, no primeiro semestre, com a sua label “Pra Lascar o Coração”, agora em outubro, ela retorna para se apresentar no “Viiixe – Forró e Piseiro”.

Xand Avião abriu o último final de semana do Pé na Areia. Porém, mesmo com o show eletrizante, o que os paraenses gostaram mesmo, foi de ver o artista defendendo o açaí paraense. Em postagem no seu perfil no Instagram, o ‘comandante’ mostrou a foto de um recipiente com frutas e o açaí ao lado, e escreveu: "Prefiro açaí puro do Pará, mas vocês não estão preparados para esta conversa".