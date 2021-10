Vencedora do The Masked Singer Brasil, Priscilla Alcântara lança álbum 'Você Aprendeu a Amar?'

Priscilla Alcântara lança nesta sexta-feira, 22, o novo álbum “Você Aprendeu A Amar?”, com nove músicas, sendo cinco inéditas e quatro do EP lançado anteriormente (“Tem Dias"). A faixa "Você é um Perigo" ganhou videoclipe. O projeto contará, ainda, com uma faixa bônus que será lançada em breve com a participação de Emicida.

Priscilla comenta sobre o retorno que tem recebido do público após a vitória no The Masked Singer Brasil e também a expectativa com o novo projeto: “’Você Aprendeu A Amar’ é uma obra que se fez! Cada música surgiu como e quando quis. Eu não poderia estar mais feliz. Falar das várias formas de amor através da música é um processo de cura pra alma. Pude explorar novas temáticas, novos sons e posso dizer que estou cada vez mais perto da minha verdadeira identidade artística. Acho que o público vai se divertir conhecendo mais esse meu lado como artista e compositora. Eu, pelo menos, estou me divertindo”.

O álbum foi gravado improvisando no estúdio na própria casa da artista. O repertório traz as faixas “Tem Dias” de autoria dela com Lucas Silveira e Karen Jonz; “Correntes”; “Boyzinho”; e “Eu Não Sou Pra Você” com participação do Lucas Silveira; “Você É Um Perigo”, que ganhou clipe; “Meu Sim É Todo Seu”, com participação do Projota; “Beat Triste”; “Primavera”; e “Oceano”.

O EP "Tem Dias" foi lançado em agosto e alcançou 2,5 milhões de visualizações.