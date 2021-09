Vaqueiro SM chega ao Pará para uma série de shows

O jovem artista do forró e sertanejo, Vaqueiro SM, que tem vários sucessos estourados, inclusive, gravados por artistas consagrados como Wesley Safadão e Jorge & Mateus chega ao Pará para uma sequência de shows que prometem agitar o público do Nordeste do estado. Nesta sexta-feira, 17, Vaqueiro SM estará em Paragominas, dia 18 em Capitão Poço e 19 em Capanema.

Vaqueiro SM é o nome artístico do baiano Saymon Marques de Santana Carneiro, de 27 anos, autor do hit “Hoje Tem”, lançado este ano, que se tornou uma das músicas mais tocadas no Nordeste do país e entrou para o repertório de famosos como Xandy Avião, Tarcísio do Acordeon, Eric Land, João Gomes, Biu do Piseiro, Raí Saia Rodada, entre outros.

“Hoje tem festa de gado/ Paredão na roça e mulher pra dançar colado/ Hoje tem festa de gado/ Hoje tem boi no chão vaqueiro botando pegado”, diz o refrão da música, que fala de uma festa de peão regada à cerveja.

Vaqueiro SM soma mais de 1 bilhão de visualizações entre a vasta produção musical, especialmente autoral, disponível nas várias plataformas de streaming. Com o primeiro álbum, lançado em abril, ele obteve mais de 1,5 milhão de plays na plataforma suamusica.com.br. E ficou entre as 50 músicas mais tocadas no Spotify.

O videoclipe de “Hoje Tem” atingiu quase 1,8 milhão de visualizações em apenas três meses, no perfil oficial do artista no Youtube. Há três semanas, o mesmo hit ganhou uma versão audiovisual gravada com a participação de Raí Saia Rodada.

Outros sucessos de Vaqueiro SM são “Louco e Sonhador”, “Saudade das Vaquejadas” e “Minha Vez”, que também estão no álbum promocional do artista.

Trajetória

A paixão do artista pela música iniciou ainda na infância. Natural do município de Serrinha, no interior baiano, ele começou aos 13 anos a tocar percussão em uma banda da cidade. Já aos 15 anos, ele começou a compor e teve uma música gravada pela banda Nu Sistema, em 2009.

Inicialmente, Saymon se consolidou como compositor. Ele teve sucessos gravados por vários artistas, incluindo Aviões do Forró, Solange Almeida, Israel Novaes, Gabriel Diniz, Mano Walter, Cleber & Cauan, Márcia Fellipe e Zezo. Alguns de seus singles ficaram entre as 100 músicas mais tocadas do país por longo período. Em 2018, ele passou a ser agenciado pela Warner Chappell Music, consolidando o espaço para fortalecer a carreira como vocalista