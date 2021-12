Vai ter samba neste Natal: Mariza Black e Bilão estão entre as atrações

Vai ter show de samba no sábado de Natal. Em Belém, vários artistas do gênero musical irão se apresentar na Cervejaria Cabôca e no Bar Municipal, como Mariza Black, Bilão, Grupo Irreverência e Rafaela Travassos. Em Icoaraci, a escola de samba Unidos da Baixada tem Luciano Cachorrão. E, em Ananindeua, o Terra Brasil traz Rally do Samba e Meio-Dia da Imperatriz, entre outros.

“O show de Natal vai ser uma prévia do réveillon. Vou cantar os clássicos do samba, como Dona Ivone Lara, Cartola, Pagodinho, Alcione, Leci Brandão e também os sambas de compositores paraenses, incluindo ‘Só Deus’ (Rodrigo Meireles) e ‘Ogum Megê’ (Carla Cabrial e Diego Xavier) do meu álbum ‘Samba Parauara’”, antecipa Mariza Black. Ela está com nova música de trabalho, “Preciso voltar a ser eu”, autoria de Márcio Alexandre (vocalista do Fundo de Quintal) e Adriano Dutra, que já disponível nas plataformas digitais. “Vai ter ser um show com muito amor, muita energia boa”, ressalta.

A sequência de shows da “Roda de Samba de Natal” da Cervejaria Cabôca (Boulevard Castilho França, 524, Bairro da Campina) inicia com Grupo Irreverência às 18h, seguido de Mariza Black às 21h, Lorena Moraes à meia-noite e Bateria do Bole-Bole às 2h da madrugada.

“A nossa linha é samba de raiz. A gente vem fazendo um apanhado de Nelson Cavaquinho até os sambas atuais, da nova e da velha guarda. Serão 10 horas de show”, conta Bilão. “Do Bar Municipal costuma sair o tradicional Bloco Império Romano, que este ano não vai ter. Vamos procurar suprir o desejo do público em curtir o samba”, acrescenta.

No Bar Municipal (Rua Municipalidade com Tv Soares Carneiro, bairro do Umarizal) acontece o “Pré-Reveillon” a partir das 14h. As atrações serão Alba Mariah, Luciano Cachorrão, Rafaela Travassos, Toninho do Cavaco, Nazzo Vox, João da Hora e Pedrão Frade, sob o comando de Bilão.

Em Icoaraci, no “Natal na Baixada”, da Unidos da Baixada (Rua Manoel Barata, 1682), o samba inicia às 16h com Mariza Black e Luciano Cachorrão se apresentando em um palco 360 graus.

Em Ananindeua, às 17h começa o show de inauguração do Terra Brasil (Cidade Nova 8, WE-42, nº 2, esquina com SN-3) com os artistas Pagode Marcelinho, Rally do Samba, Meio-dia da Imperatriz, Carlinhos Macarrão, Bruno Dias, Dudu Deixa em Off, DJ Jefferson, Wlad, Mestre Daniel, Raphael Coelho e Adriano Careca.