Urias inicia nova fase da carreira com single e videoclipe 'Racha'

O novo single da cantora Urias, 'Racha', chegou às plataformas de música nesta quinta-feira (12), junto a um videoclipe. A faixa traz batida eletrônica aliada a versos que exaltam o poder das mulheres trans.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, Urias falou sobre o lançamento. “Racha marca um novo momento para mim como artista. Trago com ela toda uma explosão do que sou, do que penso, tudo em forma de música, da minha arte. Eu coloco as pistas de racha com os carros num paralelo como se fosse meu corpo, meu corpo que pode tudo e até mais”, disse ela.

Assista: