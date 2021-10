Um dos mais polêmicos músicos brasileiros, Tom Zé chega aos 85 anos

O irreverente Tom Zé, cantor, compositor e instrumentista, chega aos 85 anos nesta segunda-feira, 11, e o Ecad fez um levantamento sobre as obras musicais do artista nos últimos 10 anos no Brasil.

Um dos protagonistas do Tropicalismo, Tom Zé é um dos importantes artistas da Música Popular Brasileira com mais de cinco décadas de carreira. Um estudo do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) mostrou as canções do artista que mais tocaram nos últimos 10 anos no Brasil.

A liderança ficou com “Xique-xique”, feita em parceria com José Miguel Wisnik. "Conto de fraldas" e "Augusta, Angélica e Consolação" se destacaram na segunda e terceira posições do ranking.

Com 425 canções e 447 gravações cadastradas no Ecad, Tom Zé já teve suas músicas gravadas por outros intérpretes e, entre eles, estão nomes como Gal Costa, Gilberto Gil e Anna Ratto.

Nascido em 11 de outubro de 1936, em Irará, interior da Bahia, Tom Zé recebe rendimentos em direitos autorais pela execução pública de sua música no Brasil e, nos últimos 10 anos, mais de 60% dos valores foram provenientes do segmento de TV.

O artista é filiado à Abramus (Associação Brasileira de Música e Artes), uma das associações de música que administram o Ecad e é responsável pelos repasses ao artista. O diretor geral da Abramus, Roberto Mello, falou sobre o aniversariante.

"Tom Zé simboliza o que de melhor há na música contemporânea. Um grande compositor, um grande artista e, além de todas estas qualificações, um grande caráter. Tom Zé e sua mulher Neuza são meus amigos, o que me coloca na margem de suspeição de todos os qualificativos. Parabéns, Tom Zé. Você dignifica a atividade artística e a música do Brasil", disse.

Ranking de músicas de autoria de Tom Zé mais tocadas nos últimos 10 anos

1 Xiquexique - Tom Zé / José Miguel Wisnik

2 Conto de fraldas - Tom Zé

3 Augusta, Angélica e Consolação - Tom Zé

4 Menina amanhã de manhã - Perna Froes / Tom Zé

5 Frevo - Tom Zé / Tuze De Abreu

6 Namorinho de portão - Tom Zé

7 Dois mil e um - Tom Zé / Rita Lee

8 Sapo Antunes - Beto Nastácia / Tom Zé

9 O amor é velho-menina - Tom Zé

10 Tai - Tom Zé / Joubert De Carvalho / Marcelo Segreto

11 Toc - Tom Zé

12 Fliperama - Tom Zé

13 Por baixo - Tom Zé

14 São São Paulo, meu amor - Tom Zé

14 O amor é um rock - Tom Zé

15 Parque industrial - Tom Zé