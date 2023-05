Tina Turner e Beyoncé cantaram juntas em 2008; relembre

A cantora americana Tiner Turner, que morreu na tarde desta quarta-feira (24), aos 83 anos, subiu ao palcos do Grammy de 2008 ao lado de Beyoncé para cantar "Proud Mary", um dos maiores sucessos da carreira da rainha do rock. Na ocasião, as artistas agitaram o público presente com a colaboração. Veja a apresentação:

O momento foi bastante emocionante para a "Queen B", já que em 2005 cantou a mesma música em homenagem à Turner, que é uma das grandes inspirações na carreira da cantora. Confira a homenagem:

Internautas publicaram nas redes sociais o momento em que Beyoncé encontra a ídola pela primeira vez. Veja:

A morte de Tina Turner foi confirmada pela assessoria da artista ao site Sky News. A causa da morte ainda não foi confirmada. A equipe da cantora fez uma publicação no instagram comunicando a morte

“É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas do amanhã”, dizia o post.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)