Thiago Pantaleão lança segunda parte do seu álbum 'Nova Era'

Thiago Pantaleão dá mais um passo em sua trajetória com o lançamento da segunda e última parte do seu disco "Nova Era", liberado em novembro de 2023. Com seis músicas inéditas, o trabalho chega em todas as plataformas digitais, além disso o disco vem acompanhado ainda de visualizers para todas as faixas, que serão

disponibilizados no canal oficial do artista no YouTube, proporcionando uma experiência imersiva única do final desta "nova era".

"Nova Era" é uma referência ao Jardim Nova Era, bairro onde Pantaleão nasceu, em Paracambi, no Rio de Janeiro. Com essa proposta, o artista, que acumula mais de 50 milhões de plays nas plataformas, busca quebrar paradigmas ao explorar referências de suas próprias vivências periféricas dos anos 2000, unindo o R&B e o pop. Desta vez, diferentemente da primeira parte do projeto, Thiago explora ainda mais seus vocais e camadas musicais.

"Os últimos meses foram muito importantes para mim como artista, pois foi um tempo onde eu pude estudar e aprender muito. Não só sobre o mercado musical e o marketing em torno da minha carreira e o que quero o futuro, mas o tipo de arte que quero criar. Cheguei em um lugar onde me sinto confortável para explorar os limites da minha voz e chegar em lugares que nem sabia que eram possíveis para mim. São músicas em que explorei ao máximo minha capacidade", diz Thiago.

"Ménage" abre a tracklist e narra a história de um relacionamento que brinca constantemente com o desejo alheio. A sonoridade relembra clássicos de Bruno Mars com os instrumentos enérgicos de uma banda ao vivo. Em seguida, “Sai Da Frente” vem com a batida pesada e uma participação mais que especial: Karol Conká. Nesta faixa, Thiago e Karol avisam que vão atravessar qualquer pessoa que se colocar no caminho deles. Na letra provocativa, os artistas dão uma resposta abusada para os críticos virtuais que se protegem atrás da tela dos celulares.

Com participação de Luiz Lins, que une suas rimas do rap ao R&B, “Mano Que Viagem”, apresenta um Thiago que implora para poder abrir seu coração para o parceiro na faixa mais melódica de todo o disco. Na balada romântica “Duvido”, Thiago mergulha de cabeça nos assuntos do coração e desafia o parceiro a superar e esquecer seu beijo. Em uma faixa que relembra os clássicos urbanos dos anos 2000 e com a citação de "Tremendo Vacilão", de Perlla, Thiago coloca todos para dançarem em "Como Eu".

A segunda parte de “Nova Era” é encerrada com a “Me Olha”, música que mostra o amadurecimento pessoal do artista que, após todas as histórias narradas do disco, termina dizendo que já sabe onde esse filme vai parar.

Essa segunda parte finaliza os trabalhos do disco "Nova Era" e chega aquecendo para o show de Thiago no Rock In Rio 2024, no dia 14 de setembro, com um repertório novo.

O artista finaliza: “Feliz demais em poder mostrar um pouco mais do que posso fazer, trazendo tudo aquilo que consumi desde novo. Acho que por ter vivido num meio evangélico, onde eu ouvia o gosto pessoal dos meus pais, acho que consegui trazer um pouco de tudo que vivi nas festas de aniversário da família e um pouco de tudo que aprendi. Acho que é um encerramento de um ciclo para o início de algo mais livre, mais maduro e consciente de tudo. Essa segunda parte também indica os próximos passos da minha carreira, feito com muito carinho, amor pela arte, pela música, que foi o que sempre me moveu e moveu minha família".