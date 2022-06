Thiago Martins promete muita energia hoje

Neste sábado, 25 de junho, Thiago Martins retorna a Belém para mais uma apresentação, cheia de alto astral e grandes sucessos. A partir das 21h30, o cantor fará seu show na Casa Samba Belém, na Cidade Velha.

Quem esteve na última apresentação no cantor na capital paraense, no Carnaval, ficou perplexo com a energia do artista no palco. Descalço, ele entrou não só um talento singular como cantor, mas também uma animação contagiante. Mas quem perdeu, terá a oportunidade de sentir de perto essa todas essas definições do show do artista.

VEJA MAIS

"Confesso que estou com saudade de ir para Belém e da energia das pessoas de lá. Sábado temos um encontro marcado para explodirmos de alegria e estarmos juntos novamente, espero todos por lá”, comenta Thiago.

Conhecido por uma carreira consolidada como ator, Thiago tem encontrado nos palcos uma novos planos na sua vida com as artes. Recentemente, ele lançou o “Quintal do TH”, que reuniu em de 28 faixas homenagens aos 3 maiores compositores de samba do Brasil: Arlindo Cruz, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho.

Dentro da favela do Vidigal, onde o artista nasceu e cresceu, ele contou com as participações de Jorge Aragão, Mumuzinho, Chringo, Leandro Lehart, Arlindinho, Gustavo Lins, Xande de Pilares e Grupo Revelação, para compor o projeto.

O “Quintal do TG” foi lançado em três momentos, e o último foi no início deste ano. Porém, Thiago Martins avisou que para Belém o show será outro. Além de reunir, canções desse projeto, ele vai inserir os clássicos do samba e pagode e as músicas da atualidade.

“Essa terceira parte vem para encerrar esse lançamento vitorioso. O quintal não é só meu, ele é de todos nós. Espero que vocês possam viver momentos incríveis desfrutando desse projeto, e que a trilha sonora da vida de vocês seja o Quintal do TG”, finaliza o cantor.

A noite de hoje, 25, que promete ser repleta de alegria também recebe o sambista paraense Bino, que chega com o seu pagode aliado a elementos da cultura pop, além do Tamo Junto.

Agende-se

Atrações: Thiago Martins, Bino e Tamo Junto

Data: hoje, 25

Hora: 21h30

Local: Casa Samba Belém - Avenida Almirante Tamandaré, com Rua Doutor Assis- Cidade Velha/Belém