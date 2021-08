Teatro do Liceu da Música reabre com show da Amazônia Jazz Band em Bragança

O Teatro do Liceu da Música reabre as portas ao público, em Bragança, neste sábado, 21, com o show da Amazônia Jazz Band, a partir das 19 horas. A casa de espetáculos estava fechada desde o início da pandemia. O evento também marca o início das atividades acadêmicas do Curso de Licenciatura Plena em Música da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Os ingressos estão sendo distribuídos na bilheteria do teatro.

O Teatro do Liceu de Música é a principal vitrine de shows, concertos e manifestações artísticas da cultura regional em Bragança. Com o bandeiramento verde, a reabertura foi possível, mas com a lotação limitada a 50% da capacidade do estabelecimento. Apenas 180 ingressos serão distribuídos.

Amazônia Jazz Band (Divulgação)

O coordenador do Campus de Bragança, Cláudio Trindade, destaca que a reabertura do teatro e a retomada das aulas têm a missão de fomentar a cultura nos âmbitos educacional e artístico, "constituindo-se um centro de excelência na formação de músicos e educadores musicais na região nordeste paraense’’, inclusive, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

O produtor cultural da Amazônia Jazz Band, Anderson Sandim, comemora a retomada dos concertos: “Será a primeira apresentação presencial desde o início da pandemia com bilheteria aberta e com uma nova Jazz Band para apresentar”. O repertório terá clássicos internacionais que passeiam pelo jazz, música brasileira e música paraense.