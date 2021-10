Soprano Eliane Coelho e pianista Gustavo Carvalho fazem recital no Theatro Paz

Com uma carreira consolidada na Europa, a renomada soprano carioca Eliane Coelho vem retomando suas apresentações de forma presencial no Brasil, após o período mais crítico da pandemia. Agora chegou a vez do público paraense. Ela estará neste sábado (2), às 20h, em um recital acompanhada do pianista mineiro Gustavo Carvalho, dentro da programação do 21º Festival de Ópera do Theatro da Paz, às 20h.

No repertório vão estar composições de Richard Strauss e Hugo Wolff. “São canções todas escolhidas a dedo mostrando uma paleta muito bonita desses compositores, com melodias e música, que acho incríveis e poesias lindíssimas, que eles combinam muito, gerando um programa bem redondo. Para mim, esse conjunto de canções está muito harmônico e poderia dizer quase orgânico”, destacou a soprano.

A parceria com Gustavo Carvalho teve início em 2006, quando a dupla fez seu primeiro recital, em Moscou, capital da Rússia. De lá para cá, já foram dezenas de apresentações, todas sempre bastante reverenciadas pelo público.

“Desde que eu e o Gustavo fizemos o primeiro recital ficou claro que nós dois temos muito amor pelo detalhe musical e é bonito procurar isso juntos. Descobrindo também, com o tempo, outras facetas dentro do texto, dentro da partitura e esse é um trabalho muito rico. Fico felicíssima de poder ter uma pessoa como o Gustavo ao meu lado que faz também que tenhamos essa afinidade, esse é o trabalho com o Gustavo, excelente”, define.

Poder estar em contato novamente com o público, por meio de apresentações presenciais, iniciadas no ano passado, respeitando todos os protocolos sanitários, para ela, tem sido essencial.

“Poder se expressar através da arte sempre foi uma necessidade humana. Desde o tempo das cavernas pintando nas paredes. Então o ser humano precisa da arte. Mesmo que ele nem note às vezes que está procurando, mas é necessário, para as emoções, para as nossas vivências e para tudo que a gente carrega. Então a arte é essencial, ela faz parte da nossa saúde emocional”, afirma.

A arte, avalia a soprano, é capaz de dar um suspiro de alívio para todo o sofrimento vivido até aqui. “O mundo musical ajuda as pessoas a aliviar essa pressão, esse medo de tudo que está acontecendo nesse momento. A música ajuda a entrar em uma outra energia. E é claro que tudo que se faz agora presencialmente é importantíssimo porque a energia que se sente no palco, a troca entre palco e plateia é uma energia maravilhosa. Não dá pra comparar com aquilo que a gente vê online na internet. Acho que todo mundo está precisando disso”, ressalta.

Com uma aclamada carreira solidificada em grandes palcos do mundo, Eliane já trabalhou em óperas ao lado de nomes como Plácido Domingo e José Carreras. Para ela, uma grande produção e um recital devem ter sempre algo em comum: o respeito pelo público.

“É claro que existem teatros, casas de ópera no mundo com uma grande tradição, eles têm a sua importância e é sempre muito emocionante. Porém, não interessa em que teatro a gente esteja, o respeito em relação ao público tem que ser sempre o mesmo. No interior do Teatro Scala (em Milão) ou um teatro pequenininho no meio da Itália ou da Alemanha ou mesmo no Brasil, não interessa, sempre o mais importante é o público. Estou cantando para o público, porque essa é a minha forma de me comunicar”, frisa.

A troca entre ela e os espectadores precisa sempre estar presente. “É bonito cantar no Theatro da Paz e mais bonito ainda quando está cheio de gente na plateia. É o que realmente eu sinto. É importante quando o público está gostando, está apreciando e está sentindo as emoções junto. É isso que é uma apresentação de ópera. Então para mim não faz muita diferença onde estou cantando. Na hora que estou no palco, o público sempre é o mais importante”, acrescenta.

É por essa razão que a soprano, que também esteve na semana passada participando da apresentação da ópera “Il Tabarro” primeira da trilogia “Il trittico” (O tríptico), de Giacomo Puccini, no Da Paz, no papel da personagem Giorgetta, prefere deixar que o público opine sobre sua participação no Festival de Ópera deste ano. “É o público que tem direito de fazer uma avaliação a respeito do que está sendo apresentado”, diz.

Agende-se:

Recital com Eliane Coelho e Gustavo Carvalho

Data: 2 de outubro, às 20h

Local: Theatro da Paz

Ingressos na bilheteria do teatro a R$ 5 + 1 kg de alimento não perecível