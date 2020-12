Simone e Simaria lançam clipe de 'Aí Lascou' com Dilsinho

Nesta quinta-feira, 10, Simone e Simaria lançam o single "Aí Lascou" com a participação de Dilsinho, que chega acompanhado de videoclipe. Esse é o terceiro vídeo do novo projeto das coleguinhas, “Debaixo do Meu Telhado”.

A nova música é uma composição de Simaria, Dilsinho, Tierry e Rafinha RSQ.

“Estamos muito empolgados com essa música. Essa canção tem tudo a ver com a sofrência que elas fazem e a música romântica do jeito que eu gosto. Sou muito fã das meninas e estou feliz demais em poder registrar uma música nossa juntos. Espero que seja a primeira de muitas!”, declara Dilsinho.