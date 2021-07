Sertanejo Dalmi Junior, de Goiânia, faz turnê no Pará

Dalmi Junior, de 19 anos, é uma revelação da música sertaneja. Ele chegou ao Pará a fim de cumprir uma agenda de shows pelo interior do estado e também cumprir compromissos profissionais na capital, incluindo a participação já realizada na gravação do "Baú da Manu", da cantora Manu Bahtidão.

O artista gravou o primeiro DVD da carreira em Goiânia, com as participações dos sertanejos Humberto e Ronaldo e do “piseiro” Vitor Fernandes, mas, devido à pandemia pela Covid-19, ele aguarda o retorno gradual à normalidade para poder lançar o projeto, que está previsto para o próximo mês de agosto. A produção foi realizada por Blener Maycom.

“Fizemos um show em Canaã dos Carajás esta semana e temos mais três para realizar em Anapu, Salinas e Cametá. Sem contar com a participação que fizemos no DVD da Manu, onde ficamos honrados pelo convite e pela representatividade dela aqui”, disse Dalmi Junior.

“’Beijou Sofreu’ e ‘Vou Beber Tentando’, estão na boca da galera já”, comemora o cantor natural de Brasília. “A gente toca de tudo em nosso show. Tem o melhor da pisadinha, funk, o sertanejo, claro, e até rap”, completa. “Então, é isso que o público paraense pode esperar nessa minha passagem por aqui. Muita música boa, moda de viola e entrega, pois o meu trabalho é fruto de tudo isso. Muito feliz em estar aqui”.