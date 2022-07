Semana do rock: banda Marina & Os Leones se apresenta em Belém neste sábado

A capital paraense sempre foi um uma referência para o cenário do rock nacional, e, para celebrar essa ligação entre a cidade e um dos principais estilos musicais do mundo, a banda Marina & Os Leones e o cantor Roosevelt Bala farão shows, em Belém, para relembrar os grandes clássicos do gênero. As apresentações, as atividades em alusão ao Dia do Rock, celebrado no último dia 13, são gratuitas.

A vocalista Marina Morais, do grupo Marina & Os Leones, que já possui uma longa trajetória no cenário musical de Belém, destaca que o grupo, como formação atual, iniciou há pouco mais de um ano, mas que a amizade com os outros integrantes e o sonho de montar a banda começaram em 2009.

“O nosso projeto inicial já tem mais de 10 anos, mas algumas pessoas se mudaram e acabei levando minha carreira para outros desafios nos últimos anos. Recentemente, nos reunimos de novo e quisemos dar prosseguimento ao que tínhamos feito anos atrás. Resolvemos manter nossas características e essência e hoje focamos no pop-rock”, pontua.

Ainda de acordo com ela, o estilo do grupo sofre influência de artistas das décadas de 90 e 2000, principalmente de grupos que possuem mulheres como vocalistas, como é o caso de Paramore e Evanescence. No show, o público pode esperar uma mescla de clássicos dessa época como também de artistas mais recentes como Amy Winehouse.

“O nosso estilo é o rock, mas gostamos de fazer adaptações com o pop para que o público possa curtir os shows da melhor forma possível. Então, o nosso repertório é diversificado com clássicos e novidades para que até quem não escuta muito rock possa se divertir”, explica Marina.

Programação completa

Nos dias 16 e 17 de julho, a programação começará às 17h, com uma competição de Karaokê, em parceria com a loja Max Music. Os interessados poderão realizar inscrição na hora e os três primeiros colocados ganharão prêmios como instrumentos musicais e acessórios. Em seguida, às 19h, ocorrerão os shows musicais.

Segundo Lidiane Melo, gerente de marketing do Parque Shopping, realizar um evento voltado ao público que gosta de rock é uma oportunidade de aproximar essas pessoas do empreendimento, mas, também, de diversificar as opções culturais na cidade.

“Belém é um expoente do rock nacional, o que torna a cidade uma referência nesse que é um dos estilos mais amados pelo público. A nossa ação é uma homenagem e um resgate cultural que movimentará o empreendimento nos próximos dias”, finaliza Lidiane.