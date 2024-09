Samuel Rosa faz show solo em Belém pela primeira vez: ' Vai ser uma grande noite'

Nesta sexta-feira (13), Samuel Rosa apresenta a nova turnê “Samuel Rosa Tour”, na Assembleia Paraense. No repertório estão algumas das músicas do álbum novo, “Rosa”, como o primeiro single lançado “Segue o Jogo”, além disso, elas se juntam composições próprias.

“Esse show marca o início de uma turnê na verdade, não é só o lançamento do álbum, mas sim da minha carreira. O show sintetiza uma história da minha vida como compositor e artista. Não tenho os critérios tão óbvios para a formação do repertorio, mas estou privilegiando, na verdade, não estou deixando de fora músicas que eu tenho certeza que o pessoal quer ouvir, como os grandes clássicos que eu tive a sorte e junto com a competência do Skank, nós estouramos algumas músicas ao longo desses anos. Tenho certeza que algumas delas, as pessoas vão para ouvir, as como também algumas pessoas querem ouvir as músicas do disco novo o ‘Rosa’ e ouvirão com certeza. Os critérios foram mesmo por gosto, diversão, por achar é mais conveniente e por identificação, com o que se parecia mais comigo nesse momento”, explica o cantor.

Com um show híbrido, Samuel Rosa privilegia as levadas, os beats e a parte mais suingada do disco e da sua carreira. Vale lembrar que, desde 2019, já prevendo a parada do Skank, Samuel Rosa vem tocando com a sua banda.

“Belém é uma praça importantíssima na carreira do Skank e olha só que curioso, eu não me lembro quando eu penso em Belém, nos shows que fizemos ao longo desses 30 anos, só me lembro de shows lotados, cheios... Se fosse no clube ou no estacionamento do shopping, enfim, em todos esses lugares, por onde a gente passou em Belém, até no show de despedida do Skank, sempre teve muita gente incrível. Então, é muito bom ter esse acolhimento, esse respaldo, essa conexão com o público paraense. É sempre garantia de diversão todas as vezes que que vou a Belém tocar. E digo, a minha preocupação é enorme com relação a satisfação das pessoas, quando elas saem do conforto dos seus lares para prestigiar a gente, compram o ingresso, gastam tempo e dinheiro, quero que essas pessoas sejam recompensadas! Tenho certeza vou levar um show muito legal de se ver para quem gosta e me acompanha. Então, tem músicas super conhecidas, músicas também do disco novo, algumas versões. Vai ser uma grande noite, tenho certeza”, antecipa Samuel.

Depois de tantos anos tocando de forma assídua, ao invés de tirar um hiato ou um ano sabático, Samuel optou por seguir na estrada com essa mesma banda, exatamente para criar essa conexão e química que tem hoje. Agora pretende inserir nessa nova tour, aquilo que virou sua marca: um show vibrante, com energia e sempre aliado a algumas baladas clássicas.

Agende-se

Data: hoje, 13

Hora: 21h

Local: Assembleia Paraense - Av. Alm. Barroso, 4614 - Souza, Belém