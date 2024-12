‘Samba Dos Compositores’, projeto de Arthur Espíndola, ocorre gratuitamente

Neste sábado (28), o cantor, compositor e instrumentista Arthur Espíndola apresenta a 5ª edição do Samba dos Compositores. O evento é gratuito no Boulevard da Gastronomia, em frente à Cervejaria Cabôca, em Belém. O show começa a partir das 18h.

Entre os convidados, estão Cris Matos, Ruth Costa, Luciano Cachorrão, Larissa Leite e outros.

O projeto Samba dos Compositores é uma iniciativa do próprio Arthur Espíndola, que busca valorizar a arte do samba e seus criadores. O objetivo dele é ocupa artisticamente os espaços públicos da cidade e promover o consumo de bens culturais diferenciados. Além do show, o público poderá prestigiar uma mini feira de economia criativa, com produtos autorais de artesanato, vestuário e culinária local.

“Nesse projeto específico, eu sempre uso o critério da composição, da boa composição, da música bonita, daquele bom samba do compositor que está guardado na gaveta, que eu sinto que o público pode conhecer, então a vontade de trazer para o público essa experiência de ouvir um samba que possivelmente não seria mostrado, que está ali guardado na gaveta, em praça pública, de forma gratuita, em uma roda de samba, eu acho que é isso que move esse projeto. E aí, claro, eu convido diversos compositores que tenham, os artistas que eu sei que têm esse tipo de composição em casa guardada”, pontua o artista.

Para ampliar o alcance do Samba dos Compositores, haverá transmissão ao vivo pelo YouTube, garantindo que as composições inéditas fiquem disponíveis como acervo online, junto a vídeos, fotos e outros conteúdos. Mais de 50 profissionais estão envolvidos na realização, incluindo intérpretes de libras, técnicos, fotógrafos, expositores e equipes de produção e transmissão.

Com o projeto, Arthur Espíndola destaca a importância dos compositores na cadeia musical e promove encontros entre artistas e público, demonstrando o potencial transformador da arte em nossa sociedade.

“Este projeto surgiu quando eu vi que muitos compositores me mostravam sambas lindíssimos que estão guardados na gaveta, daí pensei que seria bacana fazer uma roda de samba onde esses compositores tivessem a oportunidade de mostrar para o público esses sambas. Já foram 4 edições e todas foram sucesso. Sempre em espaços públicos. As rodas já aconteceram na praça do Carmo, na praça das Mercês, no Parque da Residência e Casa das Artes. Agora a 5° edição será no mais novo espaço público da cidade, o Boulevard da Gastronomia”, finaliza.

Agende-se

Data: sábado (28)

Hora: 18h

Local: Boulevard da Gastronomia, em frente à Cervejaria Caboca, Belém

Transmissão: Ao vivo pelo YouTube do projeto

Entrada gratuita