Ruth Costa canta as vozes de artistas negras em live nesta quinta

A abertura dos bares é um sinal positivo para os músicos de Belém que ficaram parados mais de um ano por conta da pandemia. Mas muitos artistas pegaram o gosto pelas lives e estão intercalando os shows ao vivo com as apresentações virtuais, já que boa parte da população ainda não está totalmente imunizada.

É o caso da cantora Ruth Costa, que nesta quinta-feira, 26, faz uma live às 20 horas, no canal Pará Pai Dégua (Youtube) e no dia 5 de setembro faz uma apresentação no espaço Taba da Comédia, no bairro da Cidade Velha.

Ruth Costa ainda não voltou com a mesma rotina de antes da pandemia, segundo ela o motivo é simples: "Por questão de cuidados comigo, estou retomando aos poucos".

Profissionalmente, Ruth Costa canta há dois anos em meio. A carreira dela tem sido marcada pelo samba e pelo blues. Tem influências de nomes como a musa Elza Soares, Jovelina Pérola Negra, Ivone Lara e a jazzista internacional Nina Simone. Ela faz parte do "Donas do Batuque", um grupo de samba formado só por mulheres na roda de samba e bateria show.

A questão racial é muito presente na carreira desta jovem cantora. Mulher negra, ela afirma que a cor da pele ajuda bastante, porque lhe dá forças. Enaltecer a música feita pelo povo preto é um dos propósitos. "Mas por outro lado também dificulta, por conta do racismo estrutural", lamenta Ruth.

Ruth está em processo de lançamento de uma música autoral pelo EP Bumba meu Bass, do DJ Proefx. Também está no processo de pré produção de um single e do vídeoclipe "Sou Mulher Preta" que tem como foco a saúde mental da mulher negra. Dentro desse contexto, pretende realizar cine-debates sobre o tema, utilizando o vídeo-clipe como recurso para as discussões.

Agende-se:

Show da cantora Ruth Costa

Live nesta quinta, 26, às 20 horas, pelo canal Pará Pai D´Égua no Youtube

Show presencial no dia 5 de setembro, no espaço Taba da Comédia, no bairro da Cidade Velha