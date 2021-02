Roqueiro Bruce Springsteen foi preso por dirigir embriagado

O astro do rock Bruce Springsteen foi preso por dirigir embriagado e de maneira imprudente em New Jersey, nos Estados Unidos. O fato foi revelado nesta quarta-feira (10), por reportagem do site TMZ.

O astro de 71 anos foi detido no dia 14 de novembro, porém o fato foi divulgado hoje. Coincidentemente, a divulgação ocorreu dias após ele aparecer em um comercial da montadora Jeep no intervalo do 55º Super Bowl.

Springsteen, que foi acusado de dirigir embriagado e de forma imprudente, também responderá por consumir álcool em área proibida. A assessoria do artista se recusou a comentar o fato. O julgamento deverá ocorrer nas próximas semanas.