Roda de boi abre programação do Arrastão do Círio, do Arraial do Pavulagem

O Arrastão do Círio, do Arraial do Pavulagem, volta este ano, mas ainda em ritmo de adaptação aos novos tempos de pandemia. Em 2020, o Instituto Arraial do Pavulagem realizou programação on-line e, este ano, avança para shows com público restrito e transmissão simultânea ao vivo pela web. Neste sábado, 18, terá a primeira Roda de Boi da programação com os fundadores do Arraial, Júnior Soares e Ronaldo Silva, recebendo no palco a cantora e compositora Luê, filha de Júnior, para cantar tradicionais e novas composições, na sede do Arraial do Pavulagem, a partir das 19 horas.

Este ano não haverá o cortejo alusivo ao Círio de Nazaré, que foi realizado todos os anos, de 2003 a 2019, saindo da Escadinha do Cais do Porto em direção à Praça da República. As oficinas de formação do Batalhão da Estrela, em perna de pau, terão início neste domingo (19) e seguirão até o dia 3 de outubro, na Praça dos Estivadores. As inscrições já foram encerradas. Somente foram aceitos os participantes que já finalizaram a imunização contra a covid-19, mediante apresentação do cartão de vacinação.

“A expectativa para o show de amanhã é a melhor possível porque a gente está há um tempo sem se apresentar presencialmente, somente tocando em formato de live. Vai ser bom para rever o público, mesmo evitando aglomeração, vai ser um momento especial e de esperança”, conta Ronaldo Silva. Falando em nome do Arraial, Ronaldo destaca que o show ao lado de Luê se dará em um ambiente de carinho, pois ela é filha de Júnior Soares e cresceu frequentando as apresentações do grupo. “A gente tá firme e forte acreditando que vamos todos juntos superar juntos a pandemia. Amanhã nós vamos tocar pelo Pará, pelo Brasil e pelo mundo, e que a gente possa continuar fortalecendo a cultura da floresta, da nossa terra”, comemora.

Júnior Soares antecipa que nas rodas de boi o grupo vai apresentar as músicas novas. “Nós estamos gravando de novo, outro disco, para o Cordão do Galo (cortejo realizado anualmente em Cachoeira do Arari em parceria com diversas entidades locais). Vamos tocar algumas dessas músicas novas e, claro, também as tradicionais”, conta. Ele vai dividir o palco com Ronaldo Silva, Luê e uma banda reduzida para evitar aglomeração.

As rodas de boi são eventos prévios ao Arrastão do Círio que voltam à programação este ano. Serão realizados três shows, sendo dois de roda de boi e um de encerramento denominado "Arrastão do Círio”, que serão realizados com público restrito mediante comprovante da vacinação, na sede do instituto.

Na primeira roda, Luê se integra ao repertório do público e também apresenta a produção autoral. E no próximo dia 3 de outubro, às 11 horas, o cantor e compositor Allan Carvalho será o convidado da roda de boi. Já o show "Arrastão do Círio" será no Teatro Margarida Schivasappa, no dia 15 de outubro , mas ainda não foi definido se esse evento terá público presencial. Todos esses eventos serão transmitidos ao vivo pelo perfil do Instagram @arraialdopavulagem e Facebook da Equatorial Pará, que patrocina o Arrastão por meio da Lei Semear, da Fundação Cultural do Pará e Governo do Pará.