Ricardo Mazumar e Mara Lúcia apresentam músicas do primeiro EP em live

Ricardo Mazumar e Mara Lúcia passearão pelo carimbó e pela lambada em live especial nesta terã-feira, 27. Os dois anunciarão o primeiro EP com canções autorais com inspiração regional. A dupla que está em pleno processo do EP resolveu dar uma palinha para o público do que vem sendo explorado das linguagens e sonoridades amazônidas. A live ocorrerá a partir das 19h, pela fanpage oficial de Mara e Ricardo no Facebook.

As duas vozes farão uma prévia do repertório que está por vir no EP intitulado “Caboclo”, atualmente em fase de produção. “Sempre almejei um momento como esse, de construção musical, com alguém que tivesse essa pegada regional e com uma linguagem simples para a produção de um trabalho. Essa união tem nos movido de modo muito intenso com encontros muito sonoros e criativos”, expressa Mara Lúcia.

No novo projeto, a dupla escolheu imprimir nas canções uma linguagem coloquial com um texto que enuncia o cotidiano do caboclo nortista em meio à natureza, à dança e às conquistas amorosas. Como na composição Na batida do carimbó.

“Essa foi inspirada no diálogo de uma senhora que convidava uma moça tímida para entrar em sua casa. A senhora disse: ‘Deixa de cerimônia flor, entre!’ e a partir dessa fala, desenvolvi um texto que retratava um rapaz querendo dançar com uma moça”, lembra Ricardo.

Ricardo Alexandre Silva dos Santos, mais conhecido como Ricardo Mazumar nasceu em Belém (PA), em uma família musical. No dia a dia teve o privilégio de ser musicalizado ao som dos discos variados que o pai apreciava, entre os quais Nelson Gonçalves, Dalva de Oliveira, Luiz Gonzaga, Pinduca, Verequete.

Aos 14 anos começou a carreira artística apresentando-se em bares e restaurantes. Mara Lúcia também é belenense. Iniciou a carreira na música aos 15 anos, embrenhada de ritmos e sotaques que despertaram o gosto por estilos musicais variados como merengue, carimbó, brega, baião.

O trabalho conjunto dos dois “Caboclo” abre espaço para ambas as experiências, unindo principalmente o carimbó e a lambada mais suaves e envolventes, convidando o público à dança. “Surgiu do encontro de 4 canções que dialogam entre si, construídas num ambiente de romance, ao embalo de ritmos regionais”, destaca Mara.

Segundo Ricardo, cada composição passa pelo crivo da vivência, demarcando um olhar endógeno da cultura que canta e de maneira despojada emerge nas letras. “Meu processo de criação se dá por meio da observação do cotidiano do caboclo. Viagens realizadas pelos interiores do Estado do Pará me inspiram fortemente”, comenta.

Agende-se:

Live de Ricardo Mazumar e Mara Lúcia

Data: dia 27, terça-feira, às 19h

Local: fanpage de Mara e Ricardo no Facebook

Couvert artístico voluntário: pix para: 843.557.862-34