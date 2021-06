Representante do estilo musical 'piseiro' Mari Fernandez chega ao topo dos streamings de música

Um novo estilo musical popular tem dominado o Brasil, o "piseiro". O piseiro seguem a fórmula de ter canções animadas e letras chicletes. Esse estilo nordestino encontrou na cantora Mari Fernandez a sua representante feminina. A jovem de apenas 20 anos conseguiu levar a faixa "Não, não vou" para o topo do serviço de streaming Spotify no Brasil. A música está no Top 1 Viral do Spotify Brasil e no Top 2 Viral Mundial, além de figurar no TOP 20, das mais tocadas no Brasil dentro do Spotify.

A cantora cearense - que tem apenas 20 anos - lançou o álbum de estreia, intitulado de “Piseiro Sofrência”, em maio deste ano, com 10 canções, sendo três delas inéditas “Amizade Colorida”, “Não, Não Vou” e “Agonia”.

A música "Não, não vou" já entrou para oito playlists editoriais do aplicativo - Hits da Internet, Forró Raiz, Meu País Nordeste, Forró Romântico, Viral Fortaleza BR, Viral Teresina BR, Viral São Luiz BR e 50 que Viralizaram Brasil. O vídeo oficial no Youtube atingiu mais de 2,3 milhões de visualizações. O single ainda viralizou no aplicativo TIK TOK, chegando ao número 1 no viral e colecionando mais de 500 mil vídeos, dentre eles, de grandes nomes da internet como Rezende, Carolzinha, Isaías Alves e Ney lima.

Além de “Não, Não Vou”, “Amizade Colorida” também está entre as músicas virais no Spotify em São Luís/MA, Fortaleza/CE e Teresina/PI e ultrapassa a marca de 300 mil visualizações no vídeo oficial no YouTube.